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«Я пописал, мне понравилось». Блогеру Арчи почти месяц после освидетельствования не отдают машину, на которой он дрифтовал в потоке

Блогер Арчи жалуется, что ему не возвращают машину

Блогер Арчи пожаловался в соцсетях на охоту, которую полицейские Петербурга якобы устроили на интернет-знаменитостей. Он больше месяца не видел свой автомобиль.

Как сообщает молодой человек в своём Instagram 18 сентября, его неприятности начались после того, как «Фонтанка» 22 августа написала о небезопасных маневрах блогера на Московском шоссе. На следующий день мужчину остановил наряд дорожной полиции. Арчи отвезли на медосвидетельствование, где он «пописал, и ему понравилось, так как сильно хотелось в туалет». Результаты, жалуется блогер на видео, сразу ему не отдали. Зато сотрудники ГИБДД настойчиво предлагали довезти до брошенного Mercedes-Benz. А на месте спонтанной парковки его уже ждали с полной проверкой салона и внутренностей машины. В какой-то момент полицейские заявили, что не могут проверить номер мотора на автомобиле. И четырехколесного друга блогера увезли на экспертизу.

После этого, жалуется Арчи на видео, машину он не видел. Он приехал в отдел, чтобы выяснить его судьбу. Там сотрудница полиции уточнила, что на экспертизу большая очередь. И для автомобиля Арчи еще даже не назначили дату. Ему пообещали, что когда число будет ясно, то его вызовут. И он даже сможет сам отвезти Mercedes-Benz к специалистам.

Блогер пожаловался подписчикам, что стал не единственной интернет-знаменитостью, которую поймали на нарушении ПДД. По его мнению, полиция Петербурга устроила на блогеров охоту.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Oleg_I
Нет ничего прекрасного в ментовском произволе. Завтра вашу машину увезут на экспертизу, и начнут намекать, что просто так вы ее увидите через год. И не факт, что на ходу.
SoloWand
Прекрасная новость
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