«Я пописал, мне понравилось». Блогеру Арчи почти месяц после освидетельствования не отдают машину, на которой он дрифтовал в потоке

Блогер Арчи пожаловался в соцсетях на охоту, которую полицейские Петербурга якобы устроили на интернет-знаменитостей. Он больше месяца не видел свой автомобиль.

Как сообщает молодой человек в своём Instagram 18 сентября, его неприятности начались после того, как «Фонтанка» 22 августа написала о небезопасных маневрах блогера на Московском шоссе. На следующий день мужчину остановил наряд дорожной полиции. Арчи отвезли на медосвидетельствование, где он «пописал, и ему понравилось, так как сильно хотелось в туалет». Результаты, жалуется блогер на видео, сразу ему не отдали. Зато сотрудники ГИБДД настойчиво предлагали довезти до брошенного Mercedes-Benz. А на месте спонтанной парковки его уже ждали с полной проверкой салона и внутренностей машины. В какой-то момент полицейские заявили, что не могут проверить номер мотора на автомобиле. И четырехколесного друга блогера увезли на экспертизу.