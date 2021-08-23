Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, воскресным вечером блогер, известный в Сети под ником archi_6.3, не разминулся с ГИБДД. Сотрудники осмотрели Mercedes-Benz, засветившийся в инстаграме Арчи, и заинтересовались номерами, а точнее их оригинальностью.

Видео с перестроением Mercedes в плотном потоке на Московском шоссе блогер опубликовал 22 августа. К вечеру ролик исчез со страницы, но остался в новости «Фонтанки».

Машину владельцу не вернули — её отправили на спецстоянку, чтобы удостовериться, что номера не являются поддельными. Собеседник в полиции добавил, что Арчи не первый раз привлекает внимание своими публикациями.