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После материала «Фонтанки» о дорожных трюках Арчи автоблогера подстерегла ГИБДД

Демонстрация опасных манёвров на петербургских дорогах и в соцсетях обернулась дорожными хлопотами для блогера Арчи. Для полицейских его личность — не секрет, на то, чтобы отыскать и его, и машину потребовалось меньше дня.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, воскресным вечером блогер, известный в Сети под ником archi_6.3, не разминулся с ГИБДД. Сотрудники осмотрели Mercedes-Benz, засветившийся в инстаграме Арчи, и заинтересовались номерами, а точнее их оригинальностью.

Фото: скриншот сторис archi_6.3 / Instagram.com
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Видео с перестроением Mercedes в плотном потоке на Московском шоссе блогер опубликовал 22 августа. К вечеру ролик исчез со страницы, но остался в новости «Фонтанки».

Машину владельцу не вернули — её отправили на спецстоянку, чтобы удостовериться, что номера не являются поддельными. Собеседник в полиции добавил, что Арчи не первый раз привлекает внимание своими публикациями.

В сторис archi_6.3 уже анонсировал подробности встречи с ГИБДД и предупредил, что может «пропасть на какое-то время».

Фото: скриншот сторис archi_6.3 / Instagram.com

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Комментарии (11)

Zloi_prohozhiy
Попугай Арчи ведет себя как петух, это огонь)))
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства.. закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Danik
А сами гайцы, имея столько камер в наличии, не в состоянии сделать полезное дело?
Обязательно публикации нужны?
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