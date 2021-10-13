Коровы помогли полиции задержать пьяного водителя в Красноярском крае

Погоня за пьяным мопедистом в Красноярском крае получила неожиданное курьезное завершение. Задержать нарушителя удалось «благодаря особенностям сельских территорий». Инцидент попал на видео.
Как сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, вечером в городе Иланский инспекторы ДПС, патрулируя улицы, заметили мопедиста, ехавшего без мотошлема. При виде патрульной машины тот ускорился, и полицейские начали преследование. Однако погоня продлилась недолго: мопедист свернул за угол, а там у него на пути оказались коровы. Он столкнулся с животными и упал. ДТП обошлось без пострадавших.
ГУ МВД по Красноярскому краю
Выяснилось, что за рулем мопеда был 32-летний местный житель, не имеющий водительских прав. При прохождении медосвидетельствования он «надул» 0,94 мл/л. В итоге машину отправили на спецстоянку, а на водителя составили административные материалы за езду без прав, в пьяном виде и без мотошлема. Мировой суд назначил ему наказание в виде 12 суток административного ареста.