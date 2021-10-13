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Точно октябрь? Отдельные счастливцы до сих пор носят из леса грибы корзинами

Жительница Петербурга нашла гигантский строчок

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Большинство петербургских грибников уже закрыли сезон. Но некоторые выдающиеся любители тихой охоты до сих пор носят грибы корзинами. Кроме осенних опят находят и белые, и подберёзовики «Сальвадора Дали». Сообщество «Грибы и грибники СПб» продолжает публиковать отчёты с полей.

Гигантский строчок удалось найти в Комарово. Его вес - 265 граммов.

В целом грибницы уже засыпают, по утрам в лесах заметно подмораживает, отмечают грибники.

Кроме грибов в лесу из удивительного можно встретить цветущие бруснику и чернику, а также плодоносящую землянику.

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