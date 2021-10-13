Точно октябрь? Отдельные счастливцы до сих пор носят из леса грибы корзинами

Большинство петербургских грибников уже закрыли сезон. Но некоторые выдающиеся любители тихой охоты до сих пор носят грибы корзинами. Кроме осенних опят находят и белые, и подберёзовики «Сальвадора Дали». Сообщество «Грибы и грибники СПб» продолжает публиковать отчёты с полей.
Гигантский строчок удалось найти в Комарово. Его вес - 265 граммов.
В целом грибницы уже засыпают, по утрам в лесах заметно подмораживает, отмечают грибники.
Кроме грибов в лесу из удивительного можно встретить цветущие бруснику и чернику, а также плодоносящую землянику.