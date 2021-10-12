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Перепутала время года. Петербуржцы сообщают о новом урожае земляники

В лесу под Петербургом заметили созревшую землянику

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У кого-то и в октябре весна. Неожиданную находку демонстрирует подписчик сообщества «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте» Борис 12 октября.

По его словам, в воскресенье во Всеволожском районе Ленобласти он наткнулся на земляничные кусты с новым урожаем.

В комментариях один из подписчиков выразил сомнение в том, что фотографии свежие. Но другие пишут, что у них тоже земляника дала новые ягоды.

Это не единственное растение, «попутавшее сезон». В Юнтоловском заказнике в Приморском районе Петербурга снова зацвели брусника и черника.

Фото: Борис / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (1)

MinimumLaw
Горожане... Такие горожане... Земляника (особенно садовая) каждый год под снег со свежими ягодами уходит.
Что значит загородная недвижимость в период пандемии пользовалась повышенным спросом.
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