Как сообщают 8 октября подписчики группы «Грибы и Грибники СПб», в Юнтоловском заказнике в Приморском районе Петербурга на кустах брусники и черники можно найти не только ягоды, но и цветы.
Несколько дней назад большой резонанс среди подписчиков вызвало сообщение о том, что зацвёл зверобой. Некоторые даже не поверили, но автор подтвердила свои слова фотографией с датой и предложением поделиться полезной травой.
Любители тихой охоты переходят с грибов на ягоды. Хотя некоторым везунчикам ещё удаётся собрать полный пакет.
К сожалению, золотая осень в Петербурге и Ленобласти заканчивается. Уже в субботу синоптики обещают дожди.