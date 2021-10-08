FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Брусника и черника в Петербурге зацвели второй раз за год

Бабье лето дало свои плоды: зацвели брусника, черника и даже зверобой. А вот грибы, несмотря на тёплую погоду, заканчиваются.

1
Печать
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщают 8 октября подписчики группы «Грибы и Грибники СПб», в Юнтоловском заказнике в Приморском районе Петербурга на кустах брусники и черники можно найти не только ягоды, но и цветы.

Несколько дней назад большой резонанс среди подписчиков вызвало сообщение о том, что зацвёл зверобой. Некоторые даже не поверили, но автор подтвердила свои слова фотографией с датой и предложением поделиться полезной травой.

Любители тихой охоты переходят с грибов на ягоды. Хотя некоторым везунчикам ещё удаётся собрать полный пакет.

К сожалению, золотая осень в Петербурге и Ленобласти заканчивается. Уже в субботу синоптики обещают дожди.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266326386
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится д.аже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний