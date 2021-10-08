Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется с ночных 6–8 градусов до 11–13 днём.



Пасмурная погода — а сегодня, по прогнозу «Яндекса», будет именно так — самая типичная для 8 октября в Петербурге. За 57 лет погодных наблюдений в этот день паcмурно было 31 раз, ясно — 4 раза, облачно с прояснениями — 22 раза. Температура тоже типичная. Чаще всего она держится в рамках от 4 градусов ночью до 12 днём. Самое холодное 8 октября выдалось в 1960 году, минус 3 в дневные часы, а самое тёплое — в 1961 году, плюс 15.

