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На пороге революции: суббота свергнет бабье лето. Погода в Петербурге меняется

В Петербург пришла облачность, завтра начнёт поливать

Череда ясных дней прервалась, бабье лето подходит к концу. Пора вспоминать, в какой дальний угол вы положили зонтик — в выходные он может понадобиться.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется с ночных 6–8 градусов до 11–13 днём.

Пасмурная погода — а сегодня, по прогнозу «Яндекса», будет именно так — самая типичная для 8 октября в Петербурге. За 57 лет погодных наблюдений в этот день паcмурно было 31 раз, ясно — 4 раза, облачно с прояснениями — 22 раза. Температура тоже типичная. Чаще всего она держится в рамках от 4 градусов ночью до 12 днём. Самое холодное 8 октября выдалось в 1960 году, минус 3 в дневные часы, а самое тёплое — в 1961 году, плюс 15.

И самая главная новость. Осадки придут уже в ночь на субботу. Небольшой дождь и морось обещает 9 октября СЗ УГМС. Для прогулок, если верить прогнозу, лучше подойдёт воскресенье: есть шанс поймать солнышко.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Месяц, число и день недели - есть, остальное.. - на усмотрение Богов! )
266326386
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Н.а данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Dazdraperma
Не далее, как вчера Фонтанка писала, что бабье лето, тепло и ясно будет в Питере еще минимум четыре-пять дней. И ничто не помешает наблюдать звездопад Драконидов - на небе ни облачка
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