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Большой театр поможет семье артиста, погибшего на сцене

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Большой театр возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами артиста, которого придавило на сцене декорацией, и окажет материальную помощь его семье. Об этом 12 октября сообщила «Фонтанке» пресс-служба театра.

Прощание с артистом мимического ансамбля состоится 13 октября в Атриуме Вспомогательного корпуса Большого театра. Евгения Кулеша похоронят на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области.

Как рассказывала ранее «Фонтанка», 37-летний артист погиб 9 октября на сцене в Большом театре во время оперы «Садко».

Представление было остановлено, зрителей попросили покинуть зал. На следующий день спектакль отменили.

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