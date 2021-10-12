Большой театр поможет семье артиста, погибшего на сцене

Большой театр возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами артиста, которого придавило на сцене декорацией, и окажет материальную помощь его семье. Об этом 12 октября сообщила «Фонтанке» пресс-служба театра.



Прощание с артистом мимического ансамбля состоится 13 октября в Атриуме Вспомогательного корпуса Большого театра. Евгения Кулеша похоронят на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области.