Бритни Спирс пишет книгу о девушке, которая была убита и стала призраком

Поп-звезда Бритни Спирс, недавно освободившаяся от опеки своего отца, поделилась в инстаграме творческими планами, не связанными с эстрадной карьерой. Она пишет книгу.



«Я пишу книгу о девушке, которая была убита, но ее призрак застрял между жизнью и смертью», — рассказала певица.



«Ей некому доверять, но что-то происходит, и она узнает, как попасть в мир, где находится ее семья. И, возвращаясь, ей придется сделать выбор — общаться ли с теми, кто убил ее, или начать новую жизнь», — продолжает Бритни, указывая: что именно будет делать героиня — «решит воображение», но по-любому ей придется учиться заново писать свое имя.

