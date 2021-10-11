Бритни Спирс пишет книгу о девушке, которая была убита и стала призраком

Поп-звезда Бритни Спирс, недавно освободившаяся от опеки своего отца, поделилась в инстаграме творческими планами, не связанными с эстрадной карьерой. Она пишет книгу.
«Я пишу книгу о девушке, которая была убита, но ее призрак застрял между жизнью и смертью», — рассказала певица.
«Ей некому доверять, но что-то происходит, и она узнает, как попасть в мир, где находится ее семья. И, возвращаясь, ей придется сделать выбор — общаться ли с теми, кто убил ее, или начать новую жизнь», — продолжает Бритни, указывая: что именно будет делать героиня — «решит воображение», но по-любому ей придется учиться заново писать свое имя.
Комментарий о том, что «это история — о девушке по имени Бритни», собрал почти 9 тысяч лайков.
30 сентября СМИ сообщили о победе в суде адвоката Бритни Спирс, который добился отстранения ее отца, Джейми Спирса, от опекунства над его дочерью.
В зависимости от отца артистка оказалась в 2008 году: после того, как суд отдал её детей бывшему мужу, Бритни оказалась в психлечебнице и была признана недееспособной. Но при этом она продолжала работать, не имея даже возможности распоряжаться полученными деньгами. В суде, где она смогла выступить в том числе после того, как фанаты привлекли внимание властей США к ее положению, Спирс рассказала, как опекунство разрушило ее жизнь.