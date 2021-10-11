В России вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

Вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе 2022 года. На данный момент над этим ведется активная работа.



Как сообщила главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала 11 октября, сейчас в столице проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет.



Изучать препарат в Москве начали 5 июля на базе двух детских больниц — детской имени Башляевой и Морозовской. Вакцинация проводится «Спутником V», но в меньшей дозировке, чем для взрослых.

