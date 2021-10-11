В России вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

Вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе 2022 года. На данный момент над этим ведется активная работа.
Как сообщила главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала 11 октября, сейчас в столице проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет.
Изучать препарат в Москве начали 5 июля на базе двух детских больниц — детской имени Башляевой и Морозовской. Вакцинация проводится «Спутником V», но в меньшей дозировке, чем для взрослых.
«Пока нет, над этим ведется очень активная работа. И я надеюсь, что с января месяца уже стартует (вакцинация. — Прим. ред.). Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь-январь, уже выйдет [центр] Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной», — сказала Лысенко, говоря о прививках от коронавируса для детей.
Исследование будет длиться год, за несовершеннолетними будут постоянно наблюдать врачи больниц.
Подробнее о том, что думают ученые и родители о вакцинации детей от COVID-19, читайте в материале «Фонтанки».