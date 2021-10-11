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В России вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

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Вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе 2022 года. На данный момент над этим ведется активная работа.

Как сообщила главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала 11 октября, сейчас в столице проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет.

Изучать препарат в Москве начали 5 июля на базе двух детских больниц — детской имени Башляевой и Морозовской. Вакцинация проводится «Спутником V», но в меньшей дозировке, чем для взрослых.

«Пока нет, над этим ведется очень активная работа. И я надеюсь, что с января месяца уже стартует (вакцинация. — Прим. ред.). Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь-январь, уже выйдет [центр] Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной», — сказала Лысенко, говоря о прививках от коронавируса для детей.

Исследование будет длиться год, за несовершеннолетними будут постоянно наблюдать врачи больниц.

Подробнее о том, что думают ученые и родители о вакцинации детей от COVID-19, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

angel of death
может начаться, а может и не начаться... это как Стратегия 2020 плавно перетекла в Стратегию 2030... =) ничего к 2020-му из того, что власть обещала в этих обещаниях власти не сделали =)
263784231
Смелые люди - они ведь ничего не боятся: ни чужих детей колоть, ни под угрозой лишения средств к существованию их родителей заставлять вакцинироваться...
Dazdraperma
"Исследование будет длиться год". Но массово колоть хотите разрешить в январе? Гуманно, гуманно. Эксперименты на детях - где-то мы это уже видели. Лет примерно 85-80 назад. А потом в Африке добрые белые люди на детях вакцины испытывали. И вот они здесь. Люди в белых халатах
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