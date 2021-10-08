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Авария с «Порше» в Павловске стала смертельной, еще один пострадавший в больнице

Оба автомобиля, столкнувшиеся неподалеку от Павловского дворца в Пушкинском районе Петербурга днем 7 октября, выполняли маневры. Пострадавших, по уточненным данным, было двое, девушку спасти не смогли.

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Как стало известно «Фонтанке», в 15 часов у дома 20 по Садовой улице в Павловске 31-летняя женщина на автомобиле KIA Ceed при повороте налево столкнулась с попутным Porsche Cayenne с вологодскими номерами, который выполнял обгон по встречной полосе. После этого «Порше» врезался в дерево.

В результате аварии водителя «Кайена», 33-летнего петербуржца, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Его пассажирку, 24-летнюю петербурженку, увезли в тяжелом состоянии (ранее сообщалось, что она была в «КИА»). Девушка от полученных травм скончалась в больнице.

По факту ДТП ведется проверка. Водитель «КИА» за 2021 год шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД по ст. 12.9, ч. 2, КоАП РФ (превышение скорости).

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Комментарии (5)

Марти МакФлай
А ремешок, естественно, в Порше для красоты был.
261847251
Где там "летать"-то.

Узкая дорога, ИДНы, пешеходные переходы, люди по обочинам ходят, на половине дистанции - сплошная нарисована.

Как там можно убиться?!
roma.sh82
где там разогнаться то так можно чтобы насмерть размотаться?
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