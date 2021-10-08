Авария с «Порше» в Павловске стала смертельной, еще один пострадавший в больнице

Как стало известно «Фонтанке», в 15 часов у дома 20 по Садовой улице в Павловске 31-летняя женщина на автомобиле KIA Ceed при повороте налево столкнулась с попутным Porsche Cayenne с вологодскими номерами, который выполнял обгон по встречной полосе. После этого «Порше» врезался в дерево.

В результате аварии водителя «Кайена», 33-летнего петербуржца, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Его пассажирку, 24-летнюю петербурженку, увезли в тяжелом состоянии (ранее сообщалось, что она была в «КИА»). Девушка от полученных травм скончалась в больнице.