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Кроссовер влез на легковую машину около Павловского дворца

В ДТП с двумя автомобилями в Павловске пострадали люди

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Серьезная авария произошла днем 7 октября в Пушкинском районе Петербурга. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Черный кроссовер и легковая KIA столкнулись на участке Садовой улицы в Павловске между улицей Девятого Января и 1-й Краснофлотской улицей, сообщает в группе «АВТО Пушкин» очевидец Виталий. В результате кроссовер развернуло поперек дороги, и передней частью он оказался на обочине, а задней повис на «КИА».

Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-141684115_394017" class="io-leave-page _" target="_blank">«АВТО Пушкин»</a>
Скриншот из группы «АВТО Пушкин»
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На фото с места ДТП видно лежащего у машины человека, укрытого курткой. Первоначально очевидец сообщал о погибших, но позже добавил, что людей забрали медики. «Я был не прав! Вроде как с пострадавшими, а не погибшими, — пишет Виталий. — Реанимация грузит». По словам Елены, пострадавших забрали две машины реанимации.

Еще одна очевидица добавляет, что в кроссовере были туристы из Вологды. «Мимо ехала, ребенок очень плакал...» — пишет она.

Информация о ДТП уточняется.

Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-141684115_394017" class="io-leave-page _" target="_blank">«АВТО Пушкин»</a>
Скриншот из группы «АВТО Пушкин»

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