Серьезная авария произошла днем 7 октября в Пушкинском районе Петербурга. Очевидцы сообщают о пострадавших.
Черный кроссовер и легковая KIA столкнулись на участке Садовой улицы в Павловске между улицей Девятого Января и 1-й Краснофлотской улицей, сообщает в группе «АВТО Пушкин» очевидец Виталий. В результате кроссовер развернуло поперек дороги, и передней частью он оказался на обочине, а задней повис на «КИА».
На фото с места ДТП видно лежащего у машины человека, укрытого курткой. Первоначально очевидец сообщал о погибших, но позже добавил, что людей забрали медики. «Я был не прав! Вроде как с пострадавшими, а не погибшими, — пишет Виталий. — Реанимация грузит». По словам Елены, пострадавших забрали две машины реанимации.
Еще одна очевидица добавляет, что в кроссовере были туристы из Вологды. «Мимо ехала, ребенок очень плакал...» — пишет она.
Информация о ДТП уточняется.