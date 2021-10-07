В столкновении Porsche и KIA у Павловского дворца тяжело пострадала девушка

Стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей днем 7 октября в Павловске. В полиции подтвердили информацию об одной пострадавшей.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в три часа дня у дома 20 по Садовой улице Павловска столкнулись автомобили Porsche и KIA. От удара «Порше» развернуло поперек обочины, закинув задней частью на «КИА».

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка «КИА». Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.