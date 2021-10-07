FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В столкновении Porsche и KIA у Павловского дворца тяжело пострадала девушка

0
Печать

Стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей днем 7 октября в Павловске. В полиции подтвердили информацию об одной пострадавшей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в три часа дня у дома 20 по Садовой улице Павловска столкнулись автомобили Porsche и KIA. От удара «Порше» развернуло поперек обочины, закинув задней частью на «КИА».

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка «КИА». Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний