автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О министерском разносе сообщило РИА «Новости». Со ссылкой на «источник в военном ведомстве» государственное СМИ рассказало о скоропостижных итогах служебной проверки венчания потомка императорской династии Романовых: «Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия, проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга».

Донесение было тотчас растиражировано десятками интернет-изданий калибром помельче, поисковый робот сформировал для топа «Яндекса» сюжет с комплементарным заголовком о министре Шойгу — суровом, но справедливом. Авторы телеграм-каналов со встроенной функцией «любовь к государственному» захлебнулись во «всё правильно сделал» и «чтоб другим неповадно».

Попытки «Фонтанки» узнать имена наказанных Шойгу не привели к успеху. В департаменте массовых коммуникаций Минобороны сказали, что не владеют подобной информацией, пресс-служба Западного военного округа призналась, что поставлена в аналогичную позицию. В Главном военно-политическом управлении сообщили, что именно они были инициаторами проверки, но ее итоги им неизвестны, имена «привлеченных к дисциплинарной ответственности» — тоже.

Офицеры штаба на Дворцовой и функционеры усадьбы на столичной Знаменке говорят, что не видели приказа о взыскании и что само его существование под большим вопросом. Наказывать виновных логично по итогам внутреннего расследования, а оно еще не завершено. Не истекли даже минимальные сроки прокурорской проверки, которая якобы началась 4 октября.

«Это фейк департамента информации и массовой коммуникации Минобороны РФ, чтобы погасить общественный накал в связи с этим инцидентом. Поэтому дается под источник, — уверен один из собеседников «Фонтанки». — В министерстве не представляли, что будет такой общественный резонанс. Военные пенсионеры, ветераны и другие граждане пишут обращения в адрес ЗВО, Минобороны, администрации президента».



Почетный караул считается одним из самых элитных подразделений Вооруженных сил России. Сюда отбирают лучших из лучших, значение имеет не только физическая выносливость и психологическая устойчивость, но и внешность. Военнослужащие почетного караула задействованы на встречах иностранных делегаций, открытиях мемориалов и памятников, в мероприятиях торжественных и военно-патриотической направленности. Без роты почетного караула невозможно представить парад или военные похороны.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Почетный караул структурно вписан в комендантскую службу. Теоретически любая государственная или общественная организация может попросить роту на свое мероприятие. Обращение приходит на имя командующего (в нашем случае — Западного военного округа), помимо командующего, правом резолюции обладает начальник штаба.

Прошение на имя генерал-полковника Александра Журавлёва составил советник канцелярии Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко. По информации «Фонтанки», оно легло на стол командующего во второй половине августа. Те, кто видел письмо, говорят, что виза была неоднозначной — что-то вроде «изучить, доложить предложения». Далее командование ЗВО погрузилось в подготовку к масштабным учениям с белорусской армией, а письмо с некатегоричным отказом Журавлёва ушло в секретариат, оттуда — окружному военно-политическому управлению.



Говорят, подполковник, которому выпало стать исполнителем, был впечатлен красотой слога Кирилла Кирилловича Немировича-Данченко, а ссылка на благосклонность Смольного, митрополита Варсонофия и Министерства культуры в его глазах придала мероприятию статус общественно значимого. Список гостей из потомков европейских королевских династий и даже одного принца египетского укрепил подполковника в понимании государственной важности предстоящего события.

«Большая часть людей, с которыми я общаюсь, находятся в недоумении (от происходящего), — поделился с «Фонтанкой» Кирилл Немирович-Данченко. — Потому что, если начать вспоминать, где принимал участие почетный караул за последние годы… Почетный караул встречал Кубок чемпионата мира. Еще раз — Кубок чемпионата мира. Мне кажется, что свадьба великого князя Георгия Михайловича не меньшее по статусу событие, чем Кубок чемпионата мира. У нас очень странная тенденция — когда идет речь о возобновлении традиций, это нельзя, а когда речь идет о чем-то другом — это можно. Негатив, который идет в том числе в адрес роты почетного караула, — это мы прилюдно сами себя сечем, даем повод противнику на международной арене говорить, что русские не чтут свои традиции».



В браковенчании рота почетного караула участвовала впервые. Соответствующего случаю церемониала не существует. В исторических документах тоже не посмотреть — хотя бы потому, что почетный караул был создан в 50-е, постимперские годы прошлого века. Так что для венчания Георгия Романова ритуал пришлось выдумывать. Сошлись на живом коридоре внутри собора и поздравительной арке из сабель на выходе.

Собеседники «Фонтанки» высказали версию, что обозначить твердый отказ генералу Журавлёву помешал внутренний голос с легким тувинским акцентом. Но подпись на письме Российского императорского дома стоит его, Журавлёва. Сегодня в Западном военном округе неловко всем. Но не настолько неловко, чтобы выступить с публичным заявлением. Анонимное сообщение о наказании призвано удовлетворить общественную жажду возмездия. Судя по облегченному вздоху соцсетей — получилось.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

