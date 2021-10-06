«Это должно насторожить родителей». Врачи рассказали о характерном признаке COVID-19 у детей

Такие же симптомы есть у гриппа, но в нынешнем сезоне пока нет зарегистрированных случаев этой болезни

По словам медика, такое начало заболевания может говорить и о гриппе, но на сегодняшний день зарегистрированных случаев гриппа в городе нет.

— Родителей должна насторожить высокая температура в начале заболевания — до 39 и выше. Поэтому, если на старте на фоне минимальных катаральных явлений поднимается высокая температура, есть необходимость подумать о коронавирусной инфекции. Если высокая температура сохраняется двое, трое суток, сбивается и вскоре поднимается снова, то это характерный признак, — рассказал Е1.RU врач одной из городских больниц.

— Каких-то других новых симптомов нет. Единственное, что в эту волну достаточно часто заболевание протекает с поражением легких, то есть с развитием пневмонии. Возможно, это связано с тем, что мы преимущественно госпитализируем таких детей. Вообще, число детей с пневмонией возросло во всех возрастных группах, — отметил врач.



После начала учебного года в сентябре 2021 года в Петербурге начали увозить в больницы по 10 — 15 детей в сутки с коронавирусом и подозрением на него, ответили на запрос «Фонтанки» в комитете по здравоохранению Петербурга.



«Дошкольников больше. А подростков госпитализируемых, наоборот, стало меньше», — уточнили в комздраве структуру заболеваемости.



В августе 2021 года в Детскую больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова было госпитализировано 206 детей с коронавирусной инфекцией, из них старше 7 лет — 90 человек.



За первые 10 дней сентября, подтвердили в больнице, госпитализация незначительно выросла. В первый месяц осени в стационаре проходили лечение 74 ребенка с подтвержденным COVID-19, из них старше 7 лет — 40 человек.



«С самого старта пандемии в стационар госпитализировались и госпитализируются дети всех возрастных групп — от рождения до 17 лет включительно. Наиболее тяжелое течение инфекции наблюдается у детей с ожирением и органическим поражением центральной нервной системы, что характерно для данной инфекции во всем мире. Среди пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции лишь в 13% случаев не было какой-либо сопутствующей патологии. Но ни один из них не был переведен на ИВЛ», — рассказали «Фонтанке» в больнице.

