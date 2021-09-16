В Петербурге из-за роста ОРВИ по домам отправили почти 50 классов

«Сегодня на удалённый формат временно переведены 49 классов в 32 школах. 7 групп в 6 детских садах временно закрыты. Рост вызван сезонным ОРВИ», — рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию 16 сентября.



Для сравнения: по состоянию на 13 сентября на дистанционном обучении в Петербурге находились 17 классов в 15 школах. А 8 сентября, спустя неделю после торжественных линеек, домой отправили всего 6 классов в пяти школах.



Для сравнения: год назад, тоже во время пандемии, на дистанционном обучении из-за распространения коронавируса и ОРВИ в Петербурге находилось 37 классов в 14 школах. И это к 29 сентября.

