В Петербурге из-за роста ОРВИ по домам отправили почти 50 классов

«Сегодня на удалённый формат временно переведены 49 классов в 32 школах. 7 групп в 6 детских садах временно закрыты. Рост вызван сезонным ОРВИ», — рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию 16 сентября.
Для сравнения: по состоянию на 13 сентября на дистанционном обучении в Петербурге находились 17 классов в 15 школах. А 8 сентября, спустя неделю после торжественных линеек, домой отправили всего 6 классов в пяти школах.
Для сравнения: год назад, тоже во время пандемии, на дистанционном обучении из-за распространения коронавируса и ОРВИ в Петербурге находилось 37 классов в 14 школах. И это к 29 сентября.
Как писала «Фонтанка», число госпитализаций детей в Петербурге растёт, как и в зарубежных странах. Однако опрошенные редакцией петербуржцы скептически отнеслись к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию. А о возможной вакцинации школьников в России спорят даже специалисты.