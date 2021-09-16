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В Петербурге из-за роста ОРВИ по домам отправили почти 50 классов

Рост сезонного ОРВИ вынудил десятки школ в Петербурге перевести детей на дистанционное обучение, и их число продолжает увеличиваться.

«Сегодня на удалённый формат временно переведены 49 классов в 32 школах. 7 групп в 6 детских садах временно закрыты. Рост вызван сезонным ОРВИ», — рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию 16 сентября.

Для сравнения: по состоянию на 13 сентября на дистанционном обучении в Петербурге находились 17 классов в 15 школах. А 8 сентября, спустя неделю после торжественных линеек, домой отправили всего 6 классов в пяти школах.

Для сравнения: год назад, тоже во время пандемии, на дистанционном обучении из-за распространения коронавируса и ОРВИ в Петербурге находилось 37 классов в 14 школах. И это к 29 сентября.

Как писала «Фонтанка», число госпитализаций детей в Петербурге растёт, как и в зарубежных странах. Однако опрошенные редакцией петербуржцы скептически отнеслись к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию. А о возможной вакцинации школьников в России спорят даже специалисты.

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Комментарии (4)

ppky0323
Хилые дети пошли , в наше время до февраля держались классы, а тут 2 недели учебы и все, температурка, хотя, пальму не жрали в то время и прочее...
160240652
ОРВИ, ага, конечно.
nuga
а из за поноса тоже будут отправлять всех на удаленку?
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