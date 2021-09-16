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В Петербурге коронавирусом и ОРВИ заболели уже 820 детей. Три дня назад было 336

Число заболевших ОРВИ и коронавирусом детей в Петербурге продолжает быстро увеличиваться, следует из данных комитета по образованию.

Как сообщили в комитете по образованию «Фонтанке» 16 сентября, в Петербурге 16 сентября в школах из-за болезни отсутствуют 820 детей. 13 сентября их было 336. 8 сентября — 181.

Школы отправляют на дистанционное обучение классы с заболевшими. Их уже почти 50. Кроме того, семь групп в 6 детских садах Петербурга временно закрыты — также из-за ОРВИ.

Как писала «Фонтанка», в США, где учебный процесс начался раньше, из-за штамма «дельта» каждый пятый госпитализированный — ребенок. Растет число госпитализаций детей с коронавирусом и подозрением на него и в Петербурге.

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