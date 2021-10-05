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Корона для привитых: сколько вакцинированных на самом деле лежит в больницах Петербурга

Смольный рассказал о рекордно низкой госпитализации среди вакцинированных от коронавируса в Петербурге. Она в четыре раза лучше, чем в среднем по России, и в пять раз ниже, чем в некоторых регионах страны.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
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По последним данным, полностью вакцинированных в петербургских больницах не более 2%, заявили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 5 октября. Если взять свежую эпидемиологическую справку Смольного, то 2% от 5 747 пациентов коронавирусных стационаров — это чуть больше сотни петербуржцев, которые сделали обе прививки, но все равно оказались на больничных койках. Но их может быть больше — как минимум вдвое больше, если опираться на данные самих больниц, которые «Фонтанка» опросила. Не говоря уже о других регионах.

В инфекционной больнице имени Боткина, главном коронавирусном госпитале Петербурга, процент привитых оказался примерно таким же, как у Смольного: 2–2,5% от всех пациентов. Но это цифры за август. Сентябрь еще считают, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.

В Покровской больнице, которая также трудится на ковидной передовой, точной статистики нет, но цифра в 2–5%, как там полагают, близка к истине.

А в Госпитале для ветеранов войн заявили, что 95% пациентов, проходящих лечение от новой коронавирусной инфекции у них, — невакцинированные. То есть уже 5% людей на койках делали себе прививку.

Аналогичный процент по привитым пациентам на ИВЛ и в больницах называл 4 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в среднем по России процент привитых среди госпитализированных ещё выше.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о 8% госпитализированных с прививкой в России. А например, в главном инфекционном госпитале Владимирской области — сразу 10% пациентов вакцинированы, рассказал замглавврача Сергей Артамонов. Такой же процент получил главный врач больницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин, который две недели в Instragram проводил исследование по количеству госпитализаций и смертности среди привитых и непривитых пациентов.

Малинкин вывел и еще один интересный процент — смертность. Привитые составляют 1% от всех умерших в его больнице. В Смольном не называют точный процент умерших в Петербурге, но признают, что отдельные случаи есть.

«Есть случаи, когда пациенты прошли, в том числе, вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», — рассказывал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

И при отсутствии факторов риска возможность заболеть и госпитализироваться, а также умереть снижается после прививки, по его данным, более чем в 20 раз. В нескольких коронавирусных больницах Петербурга «Фонтанке» заявили, что у них на данный момент нет в реанимациях привитых от коронавируса пациентов.

⚡️По данным отдела здравоохранения Центрального района Петербурга, в районе растет количество больных, нуждающихся в госпитализации. 20% — это люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, в том числе одной дозой. Комитет по здравоохранению заявил, что данных по всему Петербургу у них нет и они считают заболевших только среди вакцинированных двумя дозами, хотя все чаще делают уколы однокомпонентным «Спутником Лайт».

О том, почему антитела не гарантия и как петербуржцы заболевают коронавирусом после прививок «Спутника V» - читайте в нашем материале. А о том, почему петербуржцы не идут прививаться, и Смольный смог привить только 1,7 млн жителей из требуемых Минздравом 3,5 млн - «Фонтанка» рассказывала здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив

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Комментарии (33)

AP-SPb
Так все логично: большинство "вакцинированных" заболев сразу в морг едут, а не в больничку.
michailPotapov
в Европе Аргентине Израиле 90% привитых лежат на Ивл
читайте западные сми а не отеч газеты
alexpol
Ну все правильно! Откуда в регионах деньги губернаторам брать для собственных нужд?? Конечно из бесконечного федерального бюджета, который как из шланга поливает деньгами на ковид в регионы. А всего-то надо начать тестировать пациентов в регионах, а не разворачивать домой как раньше! Да и привитых в больницу до кучи можно забрать, чтоб по-больше больных было и ещё больше денег из Москвы выбить
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