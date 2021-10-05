Корона для привитых: сколько вакцинированных на самом деле лежит в больницах Петербурга

По последним данным, полностью вакцинированных в петербургских больницах не более 2%, заявили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 5 октября. Если взять свежую эпидемиологическую справку Смольного, то 2% от 5 747 пациентов коронавирусных стационаров — это чуть больше сотни петербуржцев, которые сделали обе прививки, но все равно оказались на больничных койках. Но их может быть больше — как минимум вдвое больше, если опираться на данные самих больниц, которые «Фонтанка» опросила. Не говоря уже о других регионах.
В инфекционной больнице имени Боткина, главном коронавирусном госпитале Петербурга, процент привитых оказался примерно таким же, как у Смольного: 2–2,5% от всех пациентов. Но это цифры за август. Сентябрь еще считают, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.
В Покровской больнице, которая также трудится на ковидной передовой, точной статистики нет, но цифра в 2–5%, как там полагают, близка к истине.
А в Госпитале для ветеранов войн заявили, что 95% пациентов, проходящих лечение от новой коронавирусной инфекции у них, — невакцинированные. То есть уже 5% людей на койках делали себе прививку.
Аналогичный процент по привитым пациентам на ИВЛ и в больницах называл 4 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в среднем по России процент привитых среди госпитализированных ещё выше.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о 8% госпитализированных с прививкой в России. А например, в главном инфекционном госпитале Владимирской области — сразу 10% пациентов вакцинированы, рассказал замглавврача Сергей Артамонов. Такой же процент получил главный врач больницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин, который две недели в Instragram проводил исследование по количеству госпитализаций и смертности среди привитых и непривитых пациентов.
Малинкин вывел и еще один интересный процент — смертность. Привитые составляют 1% от всех умерших в его больнице. В Смольном не называют точный процент умерших в Петербурге, но признают, что отдельные случаи есть.
«Есть случаи, когда пациенты прошли, в том числе, вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», — рассказывал глава комздрава Дмитрий Лисовец.
И при отсутствии факторов риска возможность заболеть и госпитализироваться, а также умереть снижается после прививки, по его данным, более чем в 20 раз. В нескольких коронавирусных больницах Петербурга «Фонтанке» заявили, что у них на данный момент нет в реанимациях привитых от коронавируса пациентов.
⚡️По данным отдела здравоохранения Центрального района Петербурга, в районе растет количество больных, нуждающихся в госпитализации. 20% — это люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, в том числе одной дозой. Комитет по здравоохранению заявил, что данных по всему Петербургу у них нет и они считают заболевших только среди вакцинированных двумя дозами, хотя все чаще делают уколы однокомпонентным «Спутником Лайт».
О том, почему антитела не гарантия и как петербуржцы заболевают коронавирусом после прививок «Спутника V» - читайте в нашем материале. А о том, почему петербуржцы не идут прививаться, и Смольный смог привить только 1,7 млн жителей из требуемых Минздравом 3,5 млн - «Фонтанка» рассказывала здесь.
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»