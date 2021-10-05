Корона для привитых: сколько вакцинированных на самом деле лежит в больницах Петербурга

По последним данным, полностью вакцинированных в петербургских больницах не более 2%, заявили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 5 октября. Если взять свежую эпидемиологическую справку Смольного, то 2% от 5 747 пациентов коронавирусных стационаров — это чуть больше сотни петербуржцев, которые сделали обе прививки, но все равно оказались на больничных койках. Но их может быть больше — как минимум вдвое больше, если опираться на данные самих больниц, которые «Фонтанка» опросила. Не говоря уже о других регионах.

В инфекционной больнице имени Боткина, главном коронавирусном госпитале Петербурга, процент привитых оказался примерно таким же, как у Смольного: 2–2,5% от всех пациентов. Но это цифры за август. Сентябрь еще считают, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.



В Покровской больнице, которая также трудится на ковидной передовой, точной статистики нет, но цифра в 2–5%, как там полагают, близка к истине.



А в Госпитале для ветеранов войн заявили, что 95% пациентов, проходящих лечение от новой коронавирусной инфекции у них, — невакцинированные. То есть уже 5% людей на койках делали себе прививку.



Аналогичный процент по привитым пациентам на ИВЛ и в больницах называл 4 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в среднем по России процент привитых среди госпитализированных ещё выше.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о 8% госпитализированных с прививкой в России. А например, в главном инфекционном госпитале Владимирской области — сразу 10% пациентов вакцинированы, рассказал замглавврача Сергей Артамонов. Такой же процент получил главный врач больницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин, который две недели в Instragram проводил исследование по количеству госпитализаций и смертности среди привитых и непривитых пациентов.

