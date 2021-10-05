Спор между хозяином коровы и водителем, который ее сбил, пришлось решать Верховному суду России

Как сообщается на сайте РАПСИ 5 октября, Верховный суд изучил спор двух жителей Хабаровского края и не согласился с решением предыдущих инстанций, которые возложили большую часть ответственности за ДТП на хозяина животного. Сама авария произошла 20 сентября 2019 года в городе Бикин. Водитель Toyota FJ Cruiser наехал на корову, которая вышла на дорогу. Хозяина коровы признали виновным по части 2 статьи 12.29 КоАП и назначили ему штраф в 800 тысяч рублей.

В делах о ДТП с животными нужно учитывать фактор внезапности и в то же время иметь в виду, что автомобиль — это источник повышенной опасности, и водитель обязан принять все доступные меры, чтобы предотвратить аварию. Такое разъяснение дал Верховный суд России, рассматривая спор о наезде на корову.

Автомобилист же обратился в суд, потребовав компенсации за поврежденную машину. Виновным он полагал владельца коровы, который якобы недостаточно хорошо за ней присматривал, и утверждал, что животное выскочило на дорогу внезапно. Ответчик иск не признал, заявив, что корова была привязана в сарае и сама освободилась и ушла. А слова водителя о внезапности опровергла запись с видеорегистратора, показавшая, что животное шло по проезжей части навстречу машине, ехавшей с небольшой скоростью, и водитель мог заметить его метров за пять.

Тем не менее суд первой инстанции пришел к выводу, что причиной ДТП стало ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по содержанию животного. С учетом наличия вины и самого водителя была определена «обоюдка»: 70% ответственности возложили на хозяина коровы и 30% — на автомобилиста. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением.

Однако Верховный суд с таким распределением вины не согласился. В высшей инстанции указали, что автомобиль является источником повышенной опасности, а домашнее животное — нет, и ответственность их владельцев наступает по разным правилам. Водитель обязан ехать с такой скоростью, которая позволяет ему иметь полный контроль над движением машины, а при возникновении опасности — принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки. Кроме того, выводы о скорости были сделаны лишь на основании просмотра видеозаписи, без проведения экспертизы. Все ВС счел серьезными нарушениями и отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.