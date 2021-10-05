Стекло — в левый, бумагу — в правый. Регионы получат 1 млрд рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Наибольший размер субсидий будет направлен в Воронежскую (138 млн рублей) и Тверскую (66,3 млн рублей) области, Кабардино-Балкарскую республику (63,9 млн рублей), Костромскую (60,9 млн рублей), Свердловскую (60,5 млн рублей), Оренбургскую (45,6 млн рублей), Брянскую (42,5 млн рублей) области, Забайкальский край (41,2 млн рублей), Новосибирскую область (39,6 млн рублей) и в Ингушетию (33,9 млн рублей).

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил выделить регионам один млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Наибольшую финансовую поддержку направят в Воронежскую и Тверскую области, а также в Кабардино-Балкарию.

Виктория Абрамченко поручила обеспечить оперативное доведение средств до регионов и контроль за эффективностью их применения.



«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — отметила Абрамченко.



В России с января 2019 года началась реформа отрасли обращения с мусором. К 2024-му в рамках национального проекта «Экология» собираются построить 220 комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов.



«Фонтанка» писала, что с полок магазинов в России могут исчезнуть 28 одноразовых видов упаковки и товаров, в числе которых — пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе и ватные палочки. Однако запрет может быть введен лишь после создания инфраструктуры производства альтернативных изделий.

