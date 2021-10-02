«Мужское государство» прокатило «Таксовичкоф» — услуга «женщина-водитель» в Петербурге стала бесплатной

Как сообщили «Фонтанке» в «Таксовичкоф» 2 октября, проверку на прочность сервиса начали накануне вечером. Компания отметила рост внезапно передумавших, которые отказывались от услуги, когда машина подъезжала к месту, кратковременный всплеск скачиваний приложения и последующий вал негатива. Причину нашли в телеграм-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.

Он заметил двойной тариф на услугу «женщина-водитель», счёл это дискриминацией и так угнетаемого мужского населения и немногим позже семи часов вечера дал команду «фас». Также приложил инструкцию для иногородних поклонников: как заказать, если находишься не в Петербурге, и какой адрес лучше не указывать, чтобы «не спалиться».



Инструменты давления не изменились: вызывать машину и отменять, вне зависимости от водителя, засыпать комментарии гневными отзывами и опускать рейтинг приложения. Поздняков объявил, что на старте он был 4,6. На следующий день оценка в Google Play просела до 2,7.



«Прекратить атаку на сервис и его клиентов женоненавистники собирались только при условии отмены оплаты опции до 12 часов дня 2 октября, — сообщили в «Таксовичкоф». — На данный момент мы были вынуждены отреагировать на провокацию, сделав услугу бесплатной. Безопасность клиентов и водителей такси, работающих под брендом «Таксовичкоф», для нас превыше всего. Мы не будем проверять реальность намерений сетевых фриков, поэтому на сегодняшний день опция «женщина-водитель» бесплатна для наших клиентов».

