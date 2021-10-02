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«Мужское государство» прокатило «Таксовичкоф» — услуга «женщина-водитель» в Петербурге стала бесплатной

«Мужское государство» атаковало «Таксовичкоф» в Петербурге

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Капитулировав перед «Яндекс.Едой», основатель паблика «Мужское государство» выбрал для реванша петербургский сервис такси. После нескольких часов массированной атаки и «пустых заказов» условия Позднякова приняты.

Как сообщили «Фонтанке» в «Таксовичкоф» 2 октября, проверку на прочность сервиса начали накануне вечером. Компания отметила рост внезапно передумавших, которые отказывались от услуги, когда машина подъезжала к месту, кратковременный всплеск скачиваний приложения и последующий вал негатива. Причину нашли в телеграм-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.

Он заметил двойной тариф на услугу «женщина-водитель», счёл это дискриминацией и так угнетаемого мужского населения и немногим позже семи часов вечера дал команду «фас». Также приложил инструкцию для иногородних поклонников: как заказать, если находишься не в Петербурге, и какой адрес лучше не указывать, чтобы «не спалиться».

Инструменты давления не изменились: вызывать машину и отменять, вне зависимости от водителя, засыпать комментарии гневными отзывами и опускать рейтинг приложения. Поздняков объявил, что на старте он был 4,6. На следующий день оценка в Google Play просела до 2,7.

«Прекратить атаку на сервис и его клиентов женоненавистники собирались только при условии отмены оплаты опции до 12 часов дня 2 октября, — сообщили в «Таксовичкоф». — На данный момент мы были вынуждены отреагировать на провокацию, сделав услугу бесплатной. Безопасность клиентов и водителей такси, работающих под брендом «Таксовичкоф», для нас превыше всего. Мы не будем проверять реальность намерений сетевых фриков, поэтому на сегодняшний день опция «женщина-водитель» бесплатна для наших клиентов».

Услуга есть не во всех регионах, где работает такси. К примеру, в Москве возможности заказать машину с женщиной за рулём нет, в Петербурге эта опция пользуется не высоким, но стабильным спросом.

Как рассказывает операционный директор компании Илья Байко, женщины-водители работают наравне с мужчинами и в среднем за рабочий день выполняют 13–15 заказов, в том числе обычные, когда пол того, кто управляет машиной, пассажиру неважен.

Двойную тарификацию в компании объясняют тем, что таксисток в полтора десятка раз меньше, чем таксистов. Соответственно, к клиентам сервиса с особыми пожеланиями, как правило, направляют машину, которая находится в радиусе не двух, а 7–8 км.

«В ночь на второе октября «Таксовичкоф» снял двойную тарификацию с опции «женщина-водитель» во избежание физических провокаций женоненавистников и сторонников так называемого «Мужского государства» в отношении водителей и клиентов сервиса. Эту ситуацию сейчас также оценивают юристы», — добавили в пресс-службе.

В конце августа буллингу со стороны «Мужского государства» подвергся ресторан «Тануки», в зону поражения попала «Яндекс.Еда». Поздняков требовал удалить рекламные посты с радужными флагами и темнокожими, извиниться и больше так не делать. Итогом стал акт капитуляции: Поздняков заявил, что после разговора «с одним известным человеком» травить «Яндекс.Еду» не будут. Подробности этой истории шантажа — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Владислав М
А почему правоохранительные органы бездействуют? Со стороны этого "мужского государства" идут явные провокационные и противоправные действия, препятствующие законной бизнес-деятельности.
Савва Морозов
Вот в ЗакС его - он хоть что-то делает, убрал плату за опцию.
Урус-Баши
Несколько извращенцев выдают себя за государство. Российское же государство безмолвствует. "Силовики" необучены взаимодействию с патриархальниками. Догадываюсь, кто курирует эту шайку.
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