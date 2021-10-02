«Мужское государство» прокатило «Таксовичкоф» — услуга «женщина-водитель» в Петербурге стала бесплатной

Капитулировав перед «Яндекс.Едой», основатель паблика «Мужское государство» выбрал для реванша петербургский сервис такси. После нескольких часов массированной атаки и «пустых заказов» условия Позднякова приняты.
Как сообщили «Фонтанке» в «Таксовичкоф» 2 октября, проверку на прочность сервиса начали накануне вечером. Компания отметила рост внезапно передумавших, которые отказывались от услуги, когда машина подъезжала к месту, кратковременный всплеск скачиваний приложения и последующий вал негатива. Причину нашли в телеграм-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.
Он заметил двойной тариф на услугу «женщина-водитель», счёл это дискриминацией и так угнетаемого мужского населения и немногим позже семи часов вечера дал команду «фас». Также приложил инструкцию для иногородних поклонников: как заказать, если находишься не в Петербурге, и какой адрес лучше не указывать, чтобы «не спалиться».
Инструменты давления не изменились: вызывать машину и отменять, вне зависимости от водителя, засыпать комментарии гневными отзывами и опускать рейтинг приложения. Поздняков объявил, что на старте он был 4,6. На следующий день оценка в Google Play просела до 2,7.
«Прекратить атаку на сервис и его клиентов женоненавистники собирались только при условии отмены оплаты опции до 12 часов дня 2 октября, — сообщили в «Таксовичкоф». — На данный момент мы были вынуждены отреагировать на провокацию, сделав услугу бесплатной. Безопасность клиентов и водителей такси, работающих под брендом «Таксовичкоф», для нас превыше всего. Мы не будем проверять реальность намерений сетевых фриков, поэтому на сегодняшний день опция «женщина-водитель» бесплатна для наших клиентов».
Услуга есть не во всех регионах, где работает такси. К примеру, в Москве возможности заказать машину с женщиной за рулём нет, в Петербурге эта опция пользуется не высоким, но стабильным спросом.
Как рассказывает операционный директор компании Илья Байко, женщины-водители работают наравне с мужчинами и в среднем за рабочий день выполняют 13–15 заказов, в том числе обычные, когда пол того, кто управляет машиной, пассажиру неважен.
Двойную тарификацию в компании объясняют тем, что таксисток в полтора десятка раз меньше, чем таксистов. Соответственно, к клиентам сервиса с особыми пожеланиями, как правило, направляют машину, которая находится в радиусе не двух, а 7–8 км.
«В ночь на второе октября «Таксовичкоф» снял двойную тарификацию с опции «женщина-водитель» во избежание физических провокаций женоненавистников и сторонников так называемого «Мужского государства» в отношении водителей и клиентов сервиса. Эту ситуацию сейчас также оценивают юристы», — добавили в пресс-службе.
В конце августа буллингу со стороны «Мужского государства» подвергся ресторан «Тануки», в зону поражения попала «Яндекс.Еда». Поздняков требовал удалить рекламные посты с радужными флагами и темнокожими, извиниться и больше так не делать. Итогом стал акт капитуляции: Поздняков заявил, что после разговора «с одним известным человеком» травить «Яндекс.Еду» не будут. Подробности этой истории шантажа — в материале «Фонтанки».