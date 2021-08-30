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«Мужское государство» капитулировало перед сервисом «Яндекс.Еда» после разговора Позднякова с «одним известным человеком»

Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков призвал подписчиков больше не трогать «Яндекс». Сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале в ночь на 24 августа.

«Я к вам с плохими новостями, ребята. Не будет никаких красивых слов, сразу к сути: у меня состоялся видео-разговор с одним известным человеком, фамилию которого назвать вам не смогу, но это и неважно… С сегодняшнего дня ЯНДЕКС больше не является стороной конфликта! Мне жаль, но я подписал вынужденный акт о капитуляции перед ним... В противном случае, мне перебанят все мои каналы вместе с резервом + на вас (тех кто живет в РФ) рандомно инициируют дела о хулиганке», — говорится в сообщении Позднякова (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Основатель «Мужского государства» ещё раз призвал больше не давить на ресторан «Тануки» через «Яндекс».

«Если кто-то меня ослушается и попрет на них, собирать донаты на адвокатов я вам не буду. Имейте в виду. Потому что я вас предупредил. Примите это поражение как должное», — предупредил Поздняков.

29 августа на канале лидера «Мужского государства» появился пост с призывом «атаковать» сеть доставки суши «Тануки». В соцсетях компании было несколько постов с радужным флагом и фото с темнокожими, ресторан выступает за ликвидацию расовой дискриминации. Поздняков потребовал удалить посты, извиниться и больше так не делать. Чтобы «вразумить» ресторан, последователи идей Позднякова начали создавать «липовые» заказы, в том числе через «Яндекс.Еду». Подробности этой истории шантажа — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Ivan Ivanovich
Как же шкучно я живу ...
Ivan Ivanovich
Поздняк метаться ...)
Akabos
Видеоконференция?! Виртуальная реальность? Он прям на ней глотал?
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