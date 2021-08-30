«Мужское государство» капитулировало перед сервисом «Яндекс.Еда» после разговора Позднякова с «одним известным человеком»

Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков призвал подписчиков больше не трогать «Яндекс». Сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале в ночь на 24 августа.



«Я к вам с плохими новостями, ребята. Не будет никаких красивых слов, сразу к сути: у меня состоялся видео-разговор с одним известным человеком, фамилию которого назвать вам не смогу, но это и неважно… С сегодняшнего дня ЯНДЕКС больше не является стороной конфликта! Мне жаль, но я подписал вынужденный акт о капитуляции перед ним... В противном случае, мне перебанят все мои каналы вместе с резервом + на вас (тех кто живет в РФ) рандомно инициируют дела о хулиганке», — говорится в сообщении Позднякова (авторские орфография и пунктуация сохранены).