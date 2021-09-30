Дефектов нет, проблема в доме. В ТЭК ответили на претензии из-за ржавой воды на Кедринской

В доме № 12 на Кедринской улице в Пушкине, жители которого жаловались на грязную воду, нет дефектов на тепловых сетях. Пробы воды соответствуют требованиям СанПиН, рассказали 30 сентября «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
В предприятии считают, что проблемы связаны с внутридомовой системой теплоснабжения, за которую отвечает управляющая компания. Также в ТЭКе уточнили, что забор проб проходил в присутствии представителей жилищной организации.
«Проверялись кислотная или щелочная среды, уровень цветности, мутности, наличия запаха, железа, нефтепродуктов, а также температура воды, поступающей во внутридомовую систему теплоснабжения здания», — рассказали в предприятии.
Ранее председатель ответственной за дом ЖСК «Соинвестор» отправил в администрацию Пушкинского района претензию к ГУП «ТЭК» по поводу отсутствия тепла и некачественной горячей воды. В предприятии заявили, что с их стороны неполадок не наблюдается.
28 сентября жительница дома № 12 по Кедринской улице поделилась с «Фонтанкой» видео, на котором из-под крана льется коричневое «нечто». Так горячая вода выглядела 20 сентября, а потом ее вообще отключили, как и отопление.
На портале «Наш Санкт-Петербург» отключение объяснили дефектом на сетях ГУП «ТЭК», период отключения обозначили с 26 по 27 сентября. Однако, рассказала горожанка 28 сентября, ни утром, ни вечером теплее в комнатах не стало.