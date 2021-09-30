Дефектов нет, проблема в доме. В ТЭК ответили на претензии из-за ржавой воды на Кедринской

В доме № 12 на Кедринской улице в Пушкине, жители которого жаловались на грязную воду, нет дефектов на тепловых сетях. Пробы воды соответствуют требованиям СанПиН, рассказали 30 сентября «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».



В предприятии считают, что проблемы связаны с внутридомовой системой теплоснабжения, за которую отвечает управляющая компания. Также в ТЭКе уточнили, что забор проб проходил в присутствии представителей жилищной организации.



«Проверялись кислотная или щелочная среды, уровень цветности, мутности, наличия запаха, железа, нефтепродуктов, а также температура воды, поступающей во внутридомовую систему теплоснабжения здания», — рассказали в предприятии.

