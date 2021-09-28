Нормативам соответствует. В ТЭК прокомментировали горячую грязь из кранов на Кедринской

Коричневая горячая вода и проблемы с теплоснабжением в доме № 12 на Кедринской улице в Пушкине не связаны с неполадками в работе ГУП «ТЭК СПб». Об этом 28 сентября заявили в пресс-службе предприятия.
Ранее в редакцию «Фонтанки» обратилась жительница дома. На присланной ею видеозаписи, сделанной 20 сентября, различимо льющееся из крана коричневое «нечто». По ее словам, 26 сентября ее лишили даже такой «горячей воды», начали остужаться и батареи.
На портале «Наш Санкт-Петербург» отключение объяснили дефектом на сетях ГУП «ТЭК», период отключения обозначили с 26 по 27 сентября. Однако, рассказала горожанка 28 сентября, ни утром, ни вечером теплее в комнатах не стало.
«Дефектов на тепловых сетях ТЭКа, обеспечивающих теплоснабжение здания по адресу: Пушкин, Кедринская улица, 12а, нет. Котельная работает в заданном режиме. Зона находится на циркуляции. Параметры качества горячего водоснабжения на выходе из 2-й Пушкинской котельной ГУП «ТЭК СПб» и на входе в дом соответствуют нормативным значениям», — объяснили в пресс-службе предприятия, добавив, что в случае отсутствия тепла дополнительную проверку должна провести УК.
Ранее председатель ответственной за дом ЖСК «Соинвестор» отправил в администрацию Пушкинского района претензию к ГУП «ТЭК» по поводу отсутствия тепла и некачественной горячей воды.
Как отметили в пресс-службе предприятия, обращение от жилищно-строительного кооператива они получили несколько дней назад.
«Специалисты филиала Энергосбыт ТЭКа выходили на адрес для проведения необходимых замеров. Кроме того, регулярно производится забор проб в контрольных точках на выходе из котельной. Качество теплоносителя на входе в дом соответствует требованиям СанПиН», — добавили в предприятии, отметив, что проведут дополнительный забор проб по указанному адресу.