Нормативам соответствует. В ТЭК прокомментировали горячую грязь из кранов на Кедринской

Коричневая горячая вода и проблемы с теплоснабжением в доме № 12 на Кедринской улице в Пушкине не связаны с неполадками в работе ГУП «ТЭК СПб». Об этом 28 сентября заявили в пресс-службе предприятия.



Ранее в редакцию «Фонтанки» обратилась жительница дома. На присланной ею видеозаписи, сделанной 20 сентября, различимо льющееся из крана коричневое «нечто». По ее словам, 26 сентября ее лишили даже такой «горячей воды», начали остужаться и батареи.



На портале «Наш Санкт-Петербург» отключение объяснили дефектом на сетях ГУП «ТЭК», период отключения обозначили с 26 по 27 сентября. Однако, рассказала горожанка 28 сентября, ни утром, ни вечером теплее в комнатах не стало.

