Видео с попыткой слить льющуюся из крана ржавчину Екатерина прислала «Фонтанке» 28 сентября. Так горячая вода выглядела 20-го числа в квартире дома 12 по Кедринской улице. «Течёт "нефть". Цвет! Запах! А теперь и вовсе отключили «несуществующую» горячую воду и отопление. В квартирах — как на улице», — пишет она.

Качество горячей воды предложила оценить жительница Кедринской улицы в Пушкине: к температуре вопросов нет, но насыщенность цвета вызывает вопросы. По её словам, проблеме не один день.

Комнатная температура пошла на понижение 26 сентября. Управляющая компания вывесила в парадной предупреждение с не обнадёживающим «до завершения работ». На портале «Наш Санкт-Петербург» отключение объясняется дефектом на сетях ГУП «ТЭК», период отключения — 26 - 27 сентября.



Умыться, не нагревая воды, сегодня утром Екатерина не смогла, да и не очень хотелось. По её словам, за прошедшую неделю горячая вода не вернула прозрачность, ржавый оттенок с мая только меняет насыщенность, так что в квартире уже появился бойлер.



Нелечебная грязь, которая бежит из крана, смущает не только её. С 2017 года на сайте «Наш Санкт-Петербург» на качество горячей воды жильцы 12-го дома по Кедринской улице пожаловались без малого сорок раз. Это половина всех обращений, поступивших по шестиэтажке за это время.



В ЖСК «Соинвестор» ситуацию охарактеризовали кратко: «Детский сад». И предложили обратиться в администрацию Пушкинского района, куда, как заявляют, направляли официальные претензии к ГУП «ТЭК».



«Фонтанка» воспользовалась советом и запросила комментарий у администрации и предприятия.

