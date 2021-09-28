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Слив за свой счёт. В Пушкине показали горячую грязь, которая не первый месяц льётся из крана

В квартирах жителей Пушкина из крана течет ржавая вода

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Качество горячей воды предложила оценить жительница Кедринской улицы в Пушкине: к температуре вопросов нет, но насыщенность цвета вызывает вопросы. По её словам, проблеме не один день.

Видео с попыткой слить льющуюся из крана ржавчину Екатерина прислала «Фонтанке» 28 сентября. Так горячая вода выглядела 20-го числа в квартире дома 12 по Кедринской улице. «Течёт "нефть". Цвет! Запах! А теперь и вовсе отключили «несуществующую» горячую воду и отопление. В квартирах — как на улице», — пишет она.

Читательница «Фонтанки» Екатерина

Комнатная температура пошла на понижение 26 сентября. Управляющая компания вывесила в парадной предупреждение с не обнадёживающим «до завершения работ». На портале «Наш Санкт-Петербург» отключение объясняется дефектом на сетях ГУП «ТЭК», период отключения — 26 - 27 сентября.

Умыться, не нагревая воды, сегодня утром Екатерина не смогла, да и не очень хотелось. По её словам, за прошедшую неделю горячая вода не вернула прозрачность, ржавый оттенок с мая только меняет насыщенность, так что в квартире уже появился бойлер.

Нелечебная грязь, которая бежит из крана, смущает не только её. С 2017 года на сайте «Наш Санкт-Петербург» на качество горячей воды жильцы 12-го дома по Кедринской улице пожаловались без малого сорок раз. Это половина всех обращений, поступивших по шестиэтажке за это время.

В ЖСК «Соинвестор» ситуацию охарактеризовали кратко: «Детский сад». И предложили обратиться в администрацию Пушкинского района, куда, как заявляют, направляли официальные претензии к ГУП «ТЭК».

«Фонтанка» воспользовалась советом и запросила комментарий у администрации и предприятия.

«20.09.2021 в копии поступила претензия от председателя ЖСК «Соинвестор» к ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» по вопросу ненадлежащего качества теплоснабжения и горячего водоснабжения указанного дома. В связи с изложенным, администрацией данная претензия направлена в адрес ГУП «ТЭК» для рассмотрения по принадлежности вопроса и принятия соответствующих мер», – сообщили в пресс-службе администрации.

Эпопея с Пушкинским и Колпинским районами длится не один год: из рук вон плохое хозяйство досталось ТЭК от обанкротившегося ПушТЭКа, при этом до лета 2020 года городское предприятие не могло приступить к модернизации инфраструктуры, только ремонтировать. Удельная повреждаемость здесь в 2,5 раза больше, чем в среднем по зоне ТЭК. По данным на начало года, в Пушкинском районе из 330 км сетей 43% прослужили четверть века.

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Комментарии (1)

OdinokiyDupri
Ахаа, это так по-царски, по-имперски! Красота. Все лето там копали, золотишко искали и вот результат.
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