Знаменитая этнодеревня, построенная сербским режиссером Эмиром Кустурицей, — теперь на расстоянии экрана вашего компьютера: в конце сентября в Сеть был выложен фильм-концерт фестиваля Kustendorf Classic, основанного классиком кино в 2013 году. Теперь пройтись глазами по улице Федерико Феллини и заглянуть на площадь Николы Теслы (все топонимы в Дрвенграде названы в честь известных людей) может любой, у кого есть доступ в интернет.



На часовой записи (12+) — выступление самого Кустурицы с сербской фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra, а также игра талантливых молодых музыкантов из Сербии и России. Поскольку фестиваль в этом году не смог пройти в привычном формате из-за коронавируса, участников из нашей страны можно увидеть на фоне российских пейзажей. В фильме-концерте поучаствовала 17-летняя петербургская пианистка Василиса Евстигнеева, 23-летнее сопрано из Москвы Камила Залиева и 16-летний флейтист Лука Белозеров из Томска.