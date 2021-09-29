В МВД заявили, что образ мигранта в России пытаются криминализировать. Виновными в этом называют СМИ-иноагентов

«Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией. Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам», — цитирует Казакову ТАСС.

В России пытаются породить неприязнь к мигрантам с помощью создания их негативного образа, свою роль в этом играют СМИ-иноагенты. Об этом 29 сентября на пресс-конференции заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, в СМИ «нет положительных примеров», когда иностранцы не только интегрируются в российское общество, но и приносят пользу. «Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так», — добавила Казакова.



По данным МВД, с января по август количество совершенных иностранцами преступлений выросло почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отмечают, что в последнее время участились случаи массовых драк с участием мигрантов.



Ранее глава Федерации мигрантов обвинил СМИ в повышенном внимании к ситуации в Подмосковье, где иностранцы изнасиловали и убили пенсионерку, после чего местные жители устроили народный сход. По его мнению, в таких случаях нужно поступать, как во времена СССР, то есть никому об этом не говорить.

