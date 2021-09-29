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В МВД заявили, что образ мигранта в России пытаются криминализировать. Виновными в этом называют СМИ-иноагентов

МВД: Образ мигранта в России пытаются криминализировать, чтобы породить неприязнь к ним

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В России пытаются породить неприязнь к мигрантам с помощью создания их негативного образа, свою роль в этом играют СМИ-иноагенты. Об этом 29 сентября на пресс-конференции заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией. Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам», — цитирует Казакову ТАСС.

По ее словам, в СМИ «нет положительных примеров», когда иностранцы не только интегрируются в российское общество, но и приносят пользу. «Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так», — добавила Казакова.

По данным МВД, с января по август количество совершенных иностранцами преступлений выросло почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отмечают, что в последнее время участились случаи массовых драк с участием мигрантов.

Ранее глава Федерации мигрантов обвинил СМИ в повышенном внимании к ситуации в Подмосковье, где иностранцы изнасиловали и убили пенсионерку, после чего местные жители устроили народный сход. По его мнению, в таких случаях нужно поступать, как во времена СССР, то есть никому об этом не говорить.

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Комментарии (52)

265095721
Эта дама совсем ку-ку что ли? Какие иногенты? Об этой проблеме вообще-то государственные сми пишут, в федеральных токшоу регулярно об этом говорят. Что есть то есть. То есть она считает, что никакой проблемы с миграцией нет? Все надумано? Но есть же статистика мвд!
266178675
Полиция защищает свою кормовую базу ???? (в СМИ как по мне максимально замалчивают национальность преступника.. если он конечно не славянской наружности.. ) проблема этнической преступности есть !!! нравиться кому это или нет !!!
Свободу Лёхе!
Ежедневно думаю, как обустроить Государство, ежесекундно и, - не нахожу Способа! ) Мат, ругань всякая.., У них - ресурсы все! ) Может - не пить?! ) Сосредоточиться на Людях Реальных и, вырвать из под ног, весь вот Народ?! - Я - Спать! Но, Бог мне говорит.., - когда ты спишь, тебя ни кто не тронет!) Господи, позволь мне проснуться! )
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