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Мигранты стали совершать больше преступлений в России

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Число преступлений, которые совершили иностранцы в России за 8 месяцев 2021 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%», — утверждают в полиции.

При этом, по данным МВД, количество преступлений в отношении мигрантов в этом году уменьшилось на 1,1%, до 10,3 тыс.

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Комментарии (7)

James Cook
Очевидное невероятное
266304198
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 37 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже законч/ились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

Номер карты 4693 9575 5983 8789
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брехня !
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