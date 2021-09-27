Мигранты стали совершать больше преступлений в России

Число преступлений, которые совершили иностранцы в России за 8 месяцев 2021 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.



«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%», — утверждают в полиции.

