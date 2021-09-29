Ряд учреждений культуры в Петербурге устроят пенсионерам бесплатный день

Некоторые петербургские культурные площадки сделают вход для пенсионеров бесплатным 1 октября, в Международный день пожилых людей.



В акции участвует Ленинградский зоопарк. Чтобы получить входной, в кассе нужно показать пенсионное удостоверение и паспорт. Для пришедших устроят спецпрограмму: с полудня в парке проходят экскурсии, лекции, показательные кормления приматов и выдр.



В Музее Анны Ахматовой для пенсионеров также проведут бесплатные экскурсии. На одной из них расскажут о жизни Ахматовой, на второй — о Фонтанном доме. Тех, кто планирует прийти, просят записаться по телефону или в социальных сетях.

