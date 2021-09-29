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Ряд учреждений культуры в Петербурге устроят пенсионерам бесплатный день

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Некоторые петербургские культурные площадки сделают вход для пенсионеров бесплатным 1 октября, в Международный день пожилых людей.

В акции участвует Ленинградский зоопарк. Чтобы получить входной, в кассе нужно показать пенсионное удостоверение и паспорт. Для пришедших устроят спецпрограмму: с полудня в парке проходят экскурсии, лекции, показательные кормления приматов и выдр.

В Музее Анны Ахматовой для пенсионеров также проведут бесплатные экскурсии. На одной из них расскажут о жизни Ахматовой, на второй — о Фонтанном доме. Тех, кто планирует прийти, просят записаться по телефону или в социальных сетях.

К акции присоединился и Музей железных дорог. В пятницу бесплатный вход там действует не только для пенсионеров, но также и для железнодорожников.

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Комментарии (5)

Swebaka
Это чтоб ломанулись и перезаражались?
syshsun
Южное кладбище,организует экскурсию по свободным местам.
Skazochny
геноцид.
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