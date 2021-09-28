Организатор смертельного тура на Эльбрус арестован в Нальчике

Как сообщили «Фонтанке» в суде, вечером 28 сентября судья Асланбек Жигунов удовлетворил ходатайство следствия и отправил Алимова в СИЗО на два месяца.



«Мера пресечения избрана до 26 ноября 2021 года», — уточнили в суде.



Защита бизнесмена просила домашний арест или запрет определенных действий. Против него сыграло отсутствие регистрации в Кабардино-Балкарии.



По версии следствия, в сентябре 2021 года Алимов собрал деньги с 19 жителей разных регионов страны для восхождения на Эльбрус. Три человека отказались от услуги. Вечером 23 сентября шестнадцать туристов, два гида и двое помощников при спуске с Эльбруса попали в снежную бурю.

