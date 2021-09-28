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Организатор смертельного тура на Эльбрус арестован в Нальчике

Нальчикский горсуд заключил под стражу 50-летнего предпринимателя из Петербурга Дениса Алимова. Он обвиняется в гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус.

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Как сообщили «Фонтанке» в суде, вечером 28 сентября судья Асланбек Жигунов удовлетворил ходатайство следствия и отправил Алимова в СИЗО на два месяца.

«Мера пресечения избрана до 26 ноября 2021 года», — уточнили в суде.

Защита бизнесмена просила домашний арест или запрет определенных действий. Против него сыграло отсутствие регистрации в Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в сентябре 2021 года Алимов собрал деньги с 19 жителей разных регионов страны для восхождения на Эльбрус. Три человека отказались от услуги. Вечером 23 сентября шестнадцать туристов, два гида и двое помощников при спуске с Эльбруса попали в снежную бурю.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

На горе замерзли насмерть пять человек. Одиннадцать доставлены в больницу. Некоторым может потребоваться ампутация.

Денис Алимов — основатель петербургского туристического клуба «Время приключений». Он специализировался на речных сплавах на каяках. В 2015 году Алимов открыл горное подразделение Elbrus.Guide в Пятигорске, нанял местных гидов и организовал туры на Эльбрус. Стоимость восхождения составляла около 40 тысяч рублей с человека.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Гоша Белградский
Был в Пятигорске в мае 21г. Подобная "конторка" в Интуристе помещение арендовала. Отбоя от страждущих небыло. Выгодный бизнес. Пока за гузло не прихватят...
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