Наезд на администратора ТЮЗа стал уголовным делом. Под следствием многолетний подрядчик театра

Анна Суслова, судя по данным «Спарк», заведует в театре не только кадрами. Она значится в качестве соучредителя некоммерческой организации, центра «Фестивальная радуга». За последние пять лет НКО заключила с театром больше 30 контрактов на сумму, превышающую 20 миллионов рублей. В прошлом году от Министерства культуры «Фестивальная радуга» получила субсидию в 8 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, Анна Суслова в статусе подозреваемой уже вторую неделю. Обвинение ей пока не предъявлено, следствие на время расследования ограничилось подпиской о невыезде. Ей вменяют 4 часть 264 статьи УК — нарушение ПДД, которое привело к смерти человека, совершенное пьяным водителем.

Деятельность организации связана с фестивалем «Радуга», который с 2000 года проводит ТЮЗ. Куратор программы «Радуги» Мария Наймарк по совместительству директор НКО. Среди соучредителей организации также Анна Никитина и Виктория Лаврецова, которую в театральном сообществе называют дочерью директора театра.



Последние годы фестиваль стал крупным событием в театральной среде. В этом году, например, он открывался концертом Эмира Кустурицы и его The No Smoking Orchestra.



Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова сообщила «Фонтанке», что на месте происшествия были только два человека, потом ГИБДД и скорая помощь, которые «что-то знают». «Как театр может что-то комментировать, кто вам что может сказать, идут какие-то следственные эксперименты, мы-то что можем знать, там не было никого».



Суслова продолжает работать в театре, так как ее отстранение, сообщила Лаврецова, было бы нарушением трудового законодательства. На дальнейшие вопросы директор предпочла не отвечать и повесила трубку.



Уголовное дело возбудили уже после смерти Обручникова и спустя почти месяц с момента наезда. Администратор ТЮЗа оказался под колесами «Ниссана» Сусловой ночью после открытия сотого сезона театра. Лаврецова отрицала, что в этот день в театре был корпоратив. По данным «Фонтанки», Обручников пытался уберечь Суслову от вождения в пьяном виде и лег перед автомобилем. Она наехала на него минимум дважды, врачи две недели пытались спасти ему жизнь.

