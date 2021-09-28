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Наезд на администратора ТЮЗа стал уголовным делом. Под следствием многолетний подрядчик театра

После смерти администратора ТЮЗа Виктора Обручникова возбуждено дело о смертельном ДТП с пьяным водителем

Уголовное дело по «ефремовской» статье возбуждено в отношении близкой к администрации театра сотрудницы после смерти Виктора Обручникова. Подозреваемая помогала ТЮЗу не только с кадрами. Учрежденная ей НКО — многолетний подрядчик театра.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, Анна Суслова в статусе подозреваемой уже вторую неделю. Обвинение ей пока не предъявлено, следствие на время расследования ограничилось подпиской о невыезде. Ей вменяют 4 часть 264 статьи УК — нарушение ПДД, которое привело к смерти человека, совершенное пьяным водителем.

Анна Суслова, судя по данным «Спарк», заведует в театре не только кадрами. Она значится в качестве соучредителя некоммерческой организации, центра «Фестивальная радуга». За последние пять лет НКО заключила с театром больше 30 контрактов на сумму, превышающую 20 миллионов рублей. В прошлом году от Министерства культуры «Фестивальная радуга» получила субсидию в 8 млн рублей.

Деятельность организации связана с фестивалем «Радуга», который с 2000 года проводит ТЮЗ. Куратор программы «Радуги» Мария Наймарк по совместительству директор НКО. Среди соучредителей организации также Анна Никитина и Виктория Лаврецова, которую в театральном сообществе называют дочерью директора театра.

Последние годы фестиваль стал крупным событием в театральной среде. В этом году, например, он открывался концертом Эмира Кустурицы и его The No Smoking Orchestra.

Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова сообщила «Фонтанке», что на месте происшествия были только два человека, потом ГИБДД и скорая помощь, которые «что-то знают». «Как театр может что-то комментировать, кто вам что может сказать, идут какие-то следственные эксперименты, мы-то что можем знать, там не было никого».

Суслова продолжает работать в театре, так как ее отстранение, сообщила Лаврецова, было бы нарушением трудового законодательства. На дальнейшие вопросы директор предпочла не отвечать и повесила трубку.

Уголовное дело возбудили уже после смерти Обручникова и спустя почти месяц с момента наезда. Администратор ТЮЗа оказался под колесами «Ниссана» Сусловой ночью после открытия сотого сезона театра. Лаврецова отрицала, что в этот день в театре был корпоратив. По данным «Фонтанки», Обручников пытался уберечь Суслову от вождения в пьяном виде и лег перед автомобилем. Она наехала на него минимум дважды, врачи две недели пытались спасти ему жизнь.

В комментарии «Петербургскому дневнику» директор ТЮЗа назвала Обручникова и Суслову «двумя близкими людьми, которые дорожили дружбой друг с другом».

Обручников долгое время работал в Театре имени Андрея Миронова. В ТЮЗ он ушел не раньше 2020 года.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (7)

Валерий Мазнев
Высокие отношения...интеллигенция...культуру несли...нашим детям...Такой театр нам не нужен!
Brevnault
Это они на фото?
Dimitry Antonov
Трагедия, конечно. Но, эта пара близких друзей могла бы претендовать на Дарвинскую премию...
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