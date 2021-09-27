Итальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе песни «Евровидение» в 2021 году, объявила даты своего концертного тура. В том числе, как и обещали артисты сразу после своей победы, они заедут и в Россию. В нашей стране запланировано два выступления — в Москве, куда артисты планируют прибыть после Киева, и в Петербурге, откуда хотят поехать в Таллин.



Петербургское выступление пройдет, согласно графику, вывешенному на сайте концертного агентства, на «Тинькофф Арене» 11 марта 2022 года. Продажи билетов на концерты тура должны начаться 30 сентября.