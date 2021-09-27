Итальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе песни «Евровидение» в 2021 году, объявила даты своего концертного тура. В том числе, как и обещали артисты сразу после своей победы, они заедут и в Россию. В нашей стране запланировано два выступления — в Москве, куда артисты планируют прибыть после Киева, и в Петербурге, откуда хотят поехать в Таллин.
Петербургское выступление пройдет, согласно графику, вывешенному на сайте концертного агентства, на «Тинькофф Арене» 11 марта 2022 года. Продажи билетов на концерты тура должны начаться 30 сентября.
Итальянский рок-коллектив Måneskin образовался в Риме в 2016 году. Поначалу музыканты играли на улицах, но потом приняли участие в телешоу талантов X Factor в 2017 году. В 2021 году с песней Zitti e buoni они сначала победили на фестивале в Сан-Ремо, а потом и на «Евровидении».
В группе четверо участников, вокалист Дамиано Давид успел побывать в центре скандала, когда его заподозрили в употреблении наркотиков прямо в эфире. Чтобы доказать свою невиновность, артист добровольно сдал тест, который показал отсутствие следов запрещенных веществ в его организме.