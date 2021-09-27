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Историк Соколов едет в колонию на 10 с половиной лет, жалоба на приговор не устояла

Суд отказал в апелляции историку-расчленителю Олегу Соколову

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката историка Олега Соколова. В приговоре изменили только формальность.

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На заседании 27 сентября судебная коллегия определила изменить приговор историку Олегу Соколову. А именно — место уничтожения патронов и обреза, из которого стрелял историк. Все остальные доводы адвоката суд не принял, и срок экс-доцента не сокращен ни на день.

«Неужели вам не стыдно, это не суд», — прокомментировал решение Соколов.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Он также был эмоционален в последнем слове, уверял, что «совершенно не соображал», что происходило в ночь убийства. «Если я потерял голову, то только потому, что не мог стерпеть оскорбления в адрес моих крошек, я очень, очень их люблю», — говорил о дочерях осужденный.

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Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он в СИЗО с ноября 2019-го, в его случае день под арестом засчитывается как день в тюрьме — таким образом, в колонии он должен провести 10 с половиной лет.

Адвокаты Соколова настаивали на пересмотре дела и переквалификации на убийство в состоянии аффекта.

Анастасия Ещенко была убита почти два года назад, в начале ноября. Соколов четыре раза стрелял в девушку и пытался ее задушить, но помнит только первый выстрел. Тело он расчленил и частично выбросил в Мойку рядом с домом через сутки после убийства. В процессе избавления от останков Соколов упал в реку, его вытащили спасатели. В машине скорой медики нашли в кармане куртки историка пистолет, а в вымокшем рюкзаке — руки. Тело девушки собирали по частям — в порту, в реке, в рюкзаке и дома у Соколова.
Для отражения сути одного из самых громких уголовных процессов «Фонтанка» прибегла к драматургии. Пьесу «Эффект Соколова» можно прочитать здесь.

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Комментарии (27)

261313171
Ничего, "тюрьма не х.., садись, не бойся" (с). Любить крошек и ничего не соображать можно и в заключении.
bluxer
Если я правильно понял, у Пучкова без последствий для репутации.
265035094
сказочный идиот. Вместо того, чтобы признаться, не устраивать клоунаду, и тогда рассчитывать на снисхождение, закатил цирк. Особенно понравилась его жалкая попытка обвинить известных и успешных людей в том, что это из-за них ОН убил аспирантку. Ничтожество.
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