На заседании 27 сентября судебная коллегия определила изменить приговор историку Олегу Соколову. А именно — место уничтожения патронов и обреза, из которого стрелял историк. Все остальные доводы адвоката суд не принял, и срок экс-доцента не сокращен ни на день.

«Неужели вам не стыдно, это не суд», — прокомментировал решение Соколов.



Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Он также был эмоционален в последнем слове, уверял, что «совершенно не соображал», что происходило в ночь убийства. «Если я потерял голову, то только потому, что не мог стерпеть оскорбления в адрес моих крошек, я очень, очень их люблю», — говорил о дочерях осужденный.



Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





