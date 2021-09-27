На заседании 27 сентября судебная коллегия определила изменить приговор историку Олегу Соколову. А именно — место уничтожения патронов и обреза, из которого стрелял историк. Все остальные доводы адвоката суд не принял, и срок экс-доцента не сокращен ни на день.
«Неужели вам не стыдно, это не суд», — прокомментировал решение Соколов.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Он также был эмоционален в последнем слове, уверял, что «совершенно не соображал», что происходило в ночь убийства. «Если я потерял голову, то только потому, что не мог стерпеть оскорбления в адрес моих крошек, я очень, очень их люблю», — говорил о дочерях осужденный.
Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он в СИЗО с ноября 2019-го, в его случае день под арестом засчитывается как день в тюрьме — таким образом, в колонии он должен провести 10 с половиной лет.
Адвокаты Соколова настаивали на пересмотре дела и переквалификации на убийство в состоянии аффекта.