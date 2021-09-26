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Глава МЧС Петербурга остаётся работать спасателем. Вместо него в ЗакС пойдёт бывшая полицейская

Глава петербургского МЧС Алексей Аникин отказался от мандата депутата петербургского парламента. Эту информацию он 26 сентября подтвердил «Фонтанке». По словам Аникина, он остаётся работать в прежней должности.

Главный городской спасатель возглавлял список «Единой России» на выборах в городской парламент. Всего партия власти на этих выборах смогла занять 29 мест в Законодательном собрании.

После отказа Алексея Аникина от мандата, его место достанется уже бывшей в прошлом созыве депутатом, экс-полицейской и главе муниципального образования Пискарёвка Вере Сергеевой.

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Комментарии (5)

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