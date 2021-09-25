Минздрав Финляндии не хочет пускать привитых «Спутником V» без тестов

Минздрав Финляндии выступил против того, чтобы пускать в страну привитых российской вакциной «Спутник V» без тестов на COVID-19. Об этом 25 сентября сообщает Yle.



Начальник канцелярии ведомства Кирси Вархила отметила, что Финляндия приняла обязательства утверждать и использовать только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).



«"Спутник" находится только на стадии получения лицензии EMA. Проверка идет тщательная, и очевидно, агентство пока еще не имеет исчерпывающей информации, касающейся производства препарата», — сказала Вархила.

