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Минздрав Финляндии не хочет пускать привитых «Спутником V» без тестов

Минздрав Финляндии выступил против того, чтобы пускать в страну привитых российской вакциной «Спутник V» без тестов на COVID-19. Об этом 25 сентября сообщает Yle.

Начальник канцелярии ведомства Кирси Вархила отметила, что Финляндия приняла обязательства утверждать и использовать только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).

«"Спутник" находится только на стадии получения лицензии EMA. Проверка идет тщательная, и очевидно, агентство пока еще не имеет исчерпывающей информации, касающейся производства препарата», — сказала Вархила.

Ранее сообщалось, что в финском ведомстве здравоохранения и социального развития THL предложили разрешить въезд в Суоми без тестов вакцинированным «Спутник V» россиянам. Специалисты уверены, что привитые российской вакциной туристы не смогут усугубить эпидемситуацию в Финляндии.

На днях правительство Финляндии продлило ограничения на границе до конца года.

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Комментарии (2)

lenaF
И они совершенно правы. Туристов из страны, в которой не меньше трети прививочных сертификатов куплены, надо впускать только с ПЦР-тестом, причем не купленным/взятым некачественно в стране проживания, а взятым с соблюдением правильной методики по прибытии туриста в страну назначения. И хорошо бы еще обязать такого туриста отсидеть карантин дней 5 за свой счет.

Да, это несправедливо по отношению к людям, которые действительно вакцинировались. Но что поделать, сознательные граждане должны понимать, что расплачиваются за, скажем так, некоторые особенности своего государства. Просто своего рода санкция, каких много.

Кстати, это не только к России относится. Есть и сопредельные страны, в которых доступны одобренные ВОЗ вакцины, а сертификаты продаются примерно в тех же масштабах, что и в России. На туристов из этих стран я бы тоже распространила ограничения.
Pilat
Сидите и дальше без бабла :-))
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