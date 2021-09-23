«Хоть бы бороды сбрили». Памфилова осталась неудовлетворена выборами в ЗакС Петербурга

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала проведение выборов в петербургский парламент. В частности, она обратила внимание на округ в центре города, где выдвигался яблочник Борис Вишневский.
«С ним поступили антигуманно, цинично и грязно. Слава богу, что не избили. Я не буду перечислять все нарушения — это долго и много. Я только хочу сказать, что Горизбирком самоустранился. А наши мягкие рекомендации не смогли выполнить по поводу этих двойников. Они с имеющимся админресурсом, с господином Бельским (вице-губернатор, кандидат от «Единой России») могли бы добиться, чтобы двойники снялись с выборов и не позорились. Хотя бы бороды сбрили», — заметила глава ЦИК.
Она добавила, что многое на выборах происходило при попустительстве правоохранительных органов. По словам главы ЦИК, она и её коллеги обратятся в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы на примере материалов по округу Вишневского была дана оценка выборам.
«С людьми вели себя нагло и цинично. Важно дать оценку правоохранительных органов паре-тройке высокопоставленных лиц, в том числе тех, кто избрался», — резюмировала Памфилова.