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«Хоть бы бороды сбрили». Памфилова осталась неудовлетворена выборами в ЗакС Петербурга

Глава ЦИК раскритиковала выборы в петербургский ЗакС

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала проведение выборов в петербургский парламент. В частности, она обратила внимание на округ в центре города, где выдвигался яблочник Борис Вишневский.

«С ним поступили антигуманно, цинично и грязно. Слава богу, что не избили. Я не буду перечислять все нарушения — это долго и много. Я только хочу сказать, что Горизбирком самоустранился. А наши мягкие рекомендации не смогли выполнить по поводу этих двойников. Они с имеющимся админресурсом, с господином Бельским (вице-губернатор, кандидат от «Единой России») могли бы добиться, чтобы двойники снялись с выборов и не позорились. Хотя бы бороды сбрили», — заметила глава ЦИК.

Она добавила, что многое на выборах происходило при попустительстве правоохранительных органов. По словам главы ЦИК, она и её коллеги обратятся в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы на примере материалов по округу Вишневского была дана оценка выборам.

«С людьми вели себя нагло и цинично. Важно дать оценку правоохранительных органов паре-тройке высокопоставленных лиц, в том числе тех, кто избрался», — резюмировала Памфилова.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
Осознала, что скандала с вбросами на видео и ДЭГ в Москве не избежать - решила поиграть, типа в справедливую. Нет, Болотная вряд ли повторится (овальный не уведёт вышедших подальше от кремля), но шумок пробежит.
07A
Елки и я над Вишневским посмеялся! Кто же знал, что он из наших! Хоть бы печать ставили на своих!
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