«Хоть бы бороды сбрили». Памфилова осталась неудовлетворена выборами в ЗакС Петербурга

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала проведение выборов в петербургский парламент. В частности, она обратила внимание на округ в центре города, где выдвигался яблочник Борис Вишневский.



«С ним поступили антигуманно, цинично и грязно. Слава богу, что не избили. Я не буду перечислять все нарушения — это долго и много. Я только хочу сказать, что Горизбирком самоустранился. А наши мягкие рекомендации не смогли выполнить по поводу этих двойников. Они с имеющимся админресурсом, с господином Бельским (вице-губернатор, кандидат от «Единой России») могли бы добиться, чтобы двойники снялись с выборов и не позорились. Хотя бы бороды сбрили», — заметила глава ЦИК.

