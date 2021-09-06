«Хоть фотографию младенца сдавайте». Как тёзкам депутатам Вишневского удалось стать похожими на него

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На плакате, который повесят на избирательных участках в центре Петербурга, оказались трое одинаковых мужчин: с залысиной и бородой. Двое из них недавно сменили фамилию и имя, став Борисами Вишневскими. Судя по фото, изменили они и внешность, скорее всего, не без помощи фоторедакторов. В Центризбиркоме уже заявили о законодательном пробеле. «Фонтанка» выясняла, действительно ли он есть.

Территориальные избирательные комиссии №16 и №30 Центрального района Петербурга утвердили предвыборные плакаты. Одна из комиссий занимается выборами в Государственную думу, другая — в Законодательное собрание. Объединяет их не только территория Центрального района города, где расположены округ №216 и №2, но и участие в выборах однофамильцев. 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский хотят попасть в Законодательное собрание в борьбе с «яблочником» Борисом Лазаревичем Вишневским. Борис Иванович ещё идёт на выборы в Государственную думу, также против Бориса Лазаревича.



На плакатах недавно сменившие фамилии кандидаты оказались очень похожими на Бориса Лазаревича Вишневского. До недавнего времени они не носили бороды, и как минимум один из них не имел залысины. На фото на сайте 78-го муниципального образования Виктор Быков (Борис Иванович Вишневский) гладко выбрит, волосы покрывают всю его голову.

В Центризбиркоме, увидев фотографии, возмутились. «Мы давно пытаемся предпринять разные меры, закон таков, что их очень мало. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было», — заявила радиостанции «Ъ FM» председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.



Технология выставления двойников на выборах не нова. Пять лет назад на выборах в Государственную думу её применили против Оксаны Дмитриевой, которая избиралась по 217 округу на юге Петербурга. Партия «Гражданская сила» отправила ей в конкуренты 27-летнюю Оксану Владимировну Дмитриеву, а «Зелёные» выдвинули Олесю Дмитриеву. Суммарно по итогам выборов они набрали почти 9 тысяч голосов избирателей. Оксана Генриховна Дмитриева, выдвинутая Партией Роста, получила 31 тысячу голосов. Её конкурент от «Единой России» Михаил Романов стал победителем, набрав 40 тысяч 834 голоса. Впрочем, соратники Оксаны Дмитриевой уверены, что эти цифры плохо соотносятся с действительностью и сами двойники нужны были для оправдания других не очень законных технологий, именуемых в народе «рисовкой».

Двойники Дмитриевой были не похожи на оригинал ни внешностью (длинноволосые блондинка и брюнетка в районе 30 лет), ни повадками, да и не особо старались. За две недели до выборов Олесю Дмитриеву и вовсе поймали пьяной за рулём и лишили водительских прав. Плакаты на избирательных участках демонстрировали абсолютно разные фотографии.



В 2020-м технологию двойников применили в Орловской области, вспоминает юрист Антон Рудаков. Против кандидата от партии «Единая Россия» Верижникова Андрея Павловича выдвинулся электромонтажник Верижников Андрей Евгеньевич (оба выборы в итоге проиграли). «Фокусы с фотографиями были аналогичные. Лысому кандидату сделали прическу, как у его однофамильца»,-вспоминает Рудаков, работавший на той кампании. Жаловаться на фотошоп Варижников тогда не стал. По словам Рудакова, пробел в законодательстве, конечно, есть, но его вряд ли возможно урегулировать законом.

«Технологии использования «двойников» формально не нарушают закон, но достаточно распространены. Размещаемая фотография кандидата должна быть конечно же именно его фотографией, но жесткого требования законодательства по содержанию нет», — говорит Рудаков.

Юрист Олег Ларионов уверен, что дыра в законодательстве если и есть, то не настолько большая, как кажется.

«В соответствии с законодательством кандидат [в избирательную комиссию] предоставляет собственную фотографию. Но вот с бородой он фотографируется и есть ли у него проплешины — это его дело. Другое дело, что те или иные действия кандидатов могут быть оценены комиссией как злоупотребление избирательными правами, и в размещении конкретной фотографии на информационном плакате может быть отказано», — говорит эксперт. Впрочем, по его словам, он ни разу не встречал ситуаций, когда избирательная комиссия устанавливала бы злоупотребление в таких случаях. «Поэтому лучше ввести отдельную статью, указывающую на то, что есть такое злоупотребление избирательными правами и каковы последствия этого злоупотребления», —добавляет он.



Оба юриста уверены, что оказавшийся в компании бородатых оппонентов Борис Лазаревич Вишневский может подать в суд на избирательную комиссию, чтобы доказать, что плакат утверждён с нарушением норм. Пока сам Вишневский лишь написал обращение к главе ЦИКа.

В отличие от них в городской избирательной комиссии нарушений в действиях коллег не заметили. «Закон не содержит конкретных ограничений. Некоторые кандидаты, не будем говорить кто, например, сдают на выборы старые фотографии, где они выглядят моложе. Конечно, вместо себя свою собачку или кошечку сдать нельзя, но себя в младенческом облике, например, можно. Посмотрим, как Центризбирком пропишет эти ограничения», — говорит член избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.

Получить комментарий от территориальных избирательных комиссий «Фонтанке» не удалось: всё утро председатели были на совещании «у главы» (так сообщили о местонахождении главы ТИКа №30 Владимира Соколова, вероятно, речь идёт о главе администрации Центрального района), а затем и вовсе телефоны стали недоступны.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

