Чубайс рассказал о своей «задушевной мечте»

Развитие морской ветроэнергетики в России Анатолий Чубайс назвал своей «задушевной мечтой». Об этом спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики.



«И вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта», — сказал Чубайс в ответ на вопрос о развитии морской ветроэнергетики, пишет 23 сентября РИА Новости.



Он отметил, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению строительства морских ветропарков, мощность одной станции увеличивается с 4–5 МВт до более 10 МВт. Особенно это касается Европы, где существует проблема нехватки территорий, однако Чубайс заявил, что об этом пора задуматься и России.

