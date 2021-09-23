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Чубайс рассказал о своей «задушевной мечте»

Развитие морской ветроэнергетики в России Анатолий Чубайс назвал своей «задушевной мечтой». Об этом спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

«И вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта», — сказал Чубайс в ответ на вопрос о развитии морской ветроэнергетики, пишет 23 сентября РИА Новости.

Он отметил, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению строительства морских ветропарков, мощность одной станции увеличивается с 4–5 МВт до более 10 МВт. Особенно это касается Европы, где существует проблема нехватки территорий, однако Чубайс заявил, что об этом пора задуматься и России.

Кроме того, Чубайс сообщил, что в 2021 году в России резко упали цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца. Это произошло на 10 лет раньше, чем прогнозировалось. По его словам, этого удалось достичь благодаря «очень грамотно построенной стратегии».

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что для роста пенсий и зарплат России необходим переход к зеленой энергетике. По его словам, на это потребуются триллионы долларов.

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Комментарии (26)

simak
Вот скажите мне, почему морская капуста - есть, а морской моркови - нет? А между тем, морская, я бы даже сказал: атлантическая морковь - путь к процветанию РФ. Примерно так говорил Анатолий Борисович Чубайс.
Василий-3
Ну до чего неугомонный. Всё ему мало, никак не нажрется.
Анатолий Смирнов
Как может быть ЗАДУШЕВНАЯ мечта у персонажа с полным отсутствием оной? Я бы назвал это "мечта идиота".
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