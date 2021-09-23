Обвинённых в насилии над детьми петербургских воспитателей отправили на больничный

Марине Симаковой, Айтекин Баяновой и Виктории Лесной 26 августа предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста). Им избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.



Согласно 331-й статье ТК РФ, к педагогической деятельности не допускаются лица, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.



В администрации Приморского района не стали комментировать ситуацию с больничными и посоветовали обратиться напрямую в детский сад. Заведующая Ольга Фомичева от комментариев отказалась.

