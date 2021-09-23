Обвинённых в насилии над детьми петербургских воспитателей отправили на больничный

Марине Симаковой, Айтекин Баяновой и Виктории Лесной 26 августа предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста). Им избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Согласно 331-й статье ТК РФ, к педагогической деятельности не допускаются лица, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В администрации Приморского района не стали комментировать ситуацию с больничными и посоветовали обратиться напрямую в детский сад. Заведующая Ольга Фомичева от комментариев отказалась.
Первое уголовное дело по факту истязания воспитанников 4–5 лет в детском саду № 19 возбудили в декабре прошлого года. Производство открыли в отношении неустановленных лиц. Воспитатели, участвовавшие в допросах, продолжили работу в учреждении.
Родители разделились на два лагеря. Одни встали на защиту воспитателей и посчитали слова одной из матерей выдумкой. Другие стали сотрудничать со следствием.