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Обвинённых в насилии над детьми петербургских воспитателей отправили на больничный

Обвиняемых в насилии и истязании петербургских воспитателей не стали отстранять от работы в детском саду

Трём сотрудницам детского сада № 19, обвиняемым в насилии над детьми, выписали листы нетрудоспособности. Об этом сообщается в письме администрации Приморского района. Документ оказался в распоряжении «Фонтанки» 23 сентября.

Марине Симаковой, Айтекин Баяновой и Виктории Лесной 26 августа предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста). Им избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Согласно 331-й статье ТК РФ, к педагогической деятельности не допускаются лица, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В администрации Приморского района не стали комментировать ситуацию с больничными и посоветовали обратиться напрямую в детский сад. Заведующая Ольга Фомичева от комментариев отказалась.

Первое уголовное дело по факту истязания воспитанников 4–5 лет в детском саду № 19 возбудили в декабре прошлого года. Производство открыли в отношении неустановленных лиц. Воспитатели, участвовавшие в допросах, продолжили работу в учреждении.

Родители разделились на два лагеря. Одни встали на защиту воспитателей и посчитали слова одной из матерей выдумкой. Другие стали сотрудничать со следствием.

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Комментарии (2)

nuga
Какой разный подход в преступлениях против детей.За фиксацию колготками к стульчику,медсестру отправили в СИЗО,а тут -на больничный всю троицу.
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