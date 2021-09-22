Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей. Там уже оказались «ВКонтакте», Facebook, YouTube и другие

Роскомнадзор начал формирование реестра социальных сетей. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Туда уже включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их владельцы получили соответствующие уведомления.



Отмечается, что реестр создан в соответствии с законом о самоконтроле соцсетей, по которому интернет-площадки должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Документ вступил в силу с февраля 2021 года.



«Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов и другого социально опасного контента. <…> Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

