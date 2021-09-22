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Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей. Там уже оказались «ВКонтакте», Facebook, YouTube и другие

В России появился реестр социальных сетей

Роскомнадзор начал формирование реестра социальных сетей. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Туда уже включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их владельцы получили соответствующие уведомления.

Отмечается, что реестр создан в соответствии с законом о самоконтроле соцсетей, по которому интернет-площадки должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Документ вступил в силу с февраля 2021 года.

«Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов и другого социально опасного контента. <…> Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

С помощью сервисов на сайте Роскомнадзора пользователи смогут в том числе направить обращение «об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса».

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Комментарии (1)

vml1
Господи кого из себя строит этот надзор. штрафы неоднократно выписываемые судом известным сетям и теперь снова и снова включая их в разрешённые списки. Да видно что эти сети по крайне мере некоторые из них плевать хотели на разные постановления и указания. Сколько лет можно позориться и показывать свою слабость или преданность.
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