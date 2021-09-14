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Суд в Москве оштрафовал Тelegram вслед за Facebook и Twitter

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Тelegram на 9 млн рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба столичных судов.

Компания признана виновной в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»).

Общая сумма штрафов Telegram в России за отказ удалить запрещенный контент составляет 35 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что во вторник суд в Москве на том же основании оштрафовал Facebook и Twitter на 21 и 5 млн рублей соответственно. Теперь общая сумма штрафов Facebook в России составляет более 90 млн рублей, а Twitter — более 45 млн рублей.

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