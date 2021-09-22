«Про позор кричал один человек». Глава петербургского горизбиркома — о прошедших выборах

Наталья Чечина Фото: с сайта st-petersburg.izbirkom.ru Поделиться Поделиться







Петербургский Горизбирком вечером 21 сентября подвел черту под трехдневным голосованием за кандидатов в депутаты, которое проходило с 17 по 19 число. 11 членов комиссии проголосовали за утверждение итогов, 3 — против. Антураж у этого действа соответствовал общему информационному фону выборов: у стен ГИК звучало «Позор!», нежданно проигравшего кандидата — Ольгу Галкину — задержала полиция. Глава Горизбиркома Наталья Чечина ответила на несколько вопросов «Фонтанки».



— Удалось Вам поспать в эти дни?



— Час наверное в общей сложности. Я крепкий человек и просто люблю свой город.

— У ваших коллег было критическое мнение о прошедших выборах, вы с ними не согласны?

— Конечно, не согласна. Я полагаю, что коллеги защищают интересы партий, так же, как и кандидаты: те, кто выиграл, доволен, а те, кто нет, — недоволен. У всех есть какие-то претензии, но я не могу сказать, что участковые или территориальные избирательные комиссии некомпетентны.

— Наблюдатели и кандидаты сообщали, что ночью массово с участков сбегали председатели, не выдавая копии протоколов. Вы заметили это явление?

— Я их не видела. Были уставшие члены комиссии и председатели в том числе, которые вероятно прерывались на какое-то время отдыхать. У нас работали достаточно много контролирующих органов в этот раз: и Центральная избирательная комиссия, и международные наблюдатели, и члены Совета по правам человека. С их стороны замечания, которые слышала, которые мне присылали, — я на это реагировала.

— Какова была реакция Центризбиркома и Николая Левичева, которые были здесь в дни выборов?



— Я знаю, что Левичев подготовил подробную справку. Но я не знаю, что в ней. Дождёмся, что они скажут. ЦИК внимательно относится к выборам в Петербурге. Думаю, что будут сделаны определённые выводы.

— В Петербурге возбуждено уголовное дело по выборной статье. Видимо, это всё-таки свидетельствует, что не всё в порядке было.

— Действительно на 803-й избирательной комиссии там произошёл вот такой случай (председатель разломал урну и разбросал бюллетени). Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы, в частности — Следственный комитет.

— Наблюдатели выкладывают протоколы, которые не соответствуют тем данным, что ввели систему ГАС-выборы.

— Я затрудняюсь сказать, где берут такие протоколы наблюдатели, кто их рисует. Мы должны пользоваться протоколами, которые привозят председатели, за которые проголосовали члены комиссии. Я их считаю правильными и законными.

— Как вы считаете, технология выставления двойников Вишневского сыграла какую-то роль на этих выборах?



— Я считаю, что уважаемому Вишневскому Борису Лазаровичу сделали прекрасную рекламу и он будет трудиться на благо нашего города. Он много поработал и узнаваем в нашем городе, хоть он и проиграл по округу, он всё равно будет в Законодательном собрании. Он узнаваемый человек в нашем городе.



— Какие у вас есть предложения — что бы можно было бы улучшить в системе выборов в городе?

—Будем анализировать качество работы каждой комиссии, учитывать стрессоустойчивость, возрастные особенности членов комиссии. Дело всё в том, что в участковых избирательных комиссиях работают люди, для которых это общественная нагрузка, они часто меняются и выходят из составов комиссий.

— Кандидаты в некоторых районах следили за камерами ночью — было видно, что в некоторых комиссиях были люди. Потом в некоторых комиссиях находили поврежденные сейф-пакеты. Будете делать какой-то из этого вывод?

— В дни голосования, когда мне становилось известно, что какие-то сейф-пакеты повреждены или какие-то другие моменты, нарушающие законодательство, бюллетени признавались аннулированными.

— На Петроградской стороне удалили почти 30 человек с избирательных участков. Некоторые избиркомы остались без наблюдателей. Там же после выборов появились аномальные результаты: на одном участке за Вишневского проголосовало всего два человека, хотя на соседних и 100, и 200.



— Я категорически против того, чтобы удаляли наблюдателей, не показывали документацию. Всё, что мне становилось известно, я старалась отработать.

— По Петроградской стороне были такие сообщения?

— Нет.

— Были сообщения от избирателей, которые приходили на участки и видели, что за них уже проголосовали. Будете что-то с этими сообщениями делать?

— Мы будем анализировать. Будем искать причины. Но жалоб у нас таких не было.

— Сюда приходили люди, которые кричали «позор», пока вы принимали решение об итогах выборов...

— «Позор» кричал один человек. Я готова с ним встретиться и поговорить. Я не считаю свою трудовую биографию позором Санкт-Петербурга.



Беседовала Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

