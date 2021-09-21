У здания Петербургской избирательной комиссии на Вознесенском проспекте задержали кандидата в Законодательное собрание от «Справедливой России» Ольгу Галкину. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент «Фонтанки».
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Сегодня в Горизбиркоме подводят итоги минувших выборов. У здания собрались около двух десятков человек. Сначала Галкина стояла с плакатом «Избирком и Беглов перерисовали результаты» со стороны Мариинского дворца. Спустя несколько минут на место прибыли полицейские, но увозить ее не стали.
Затем люди стянулись ко входу в Горизбирком, где Галкина вместе с остальными скандировала «Позор!». Вскоре ее задержали полицейские и увезли, по предварительной информации, в отдел.
«Фонтанка» рассказывала об одном из главных скандалов нынешних выборов. Ольга Галкина, уверенно лидировавшая в гонке за место в ЗакСе, неожиданно потеряла первое место после исчезновения нескольких комиссий в Московском районе и их появления позже с протоколами, которые позволили выйти в лидеры представителю ЛДПР Андрею Малкову. Подробности читайте на «Фонтанке».