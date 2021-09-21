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Петербуржцы вышли к зданию Горизбиркома. Кандидата в ЗакС задержали

У здания ГИК в Петербурге задержали кандидата в Заксобрание

У здания Петербургской избирательной комиссии на Вознесенском проспекте задержали кандидата в Законодательное собрание от «Справедливой России» Ольгу Галкину. Об этом 21 сентября сообщает корреспондент «Фонтанки».

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сегодня в Горизбиркоме подводят итоги минувших выборов. У здания собрались около двух десятков человек. Сначала Галкина стояла с плакатом «Избирком и Беглов перерисовали результаты» со стороны Мариинского дворца. Спустя несколько минут на место прибыли полицейские, но увозить ее не стали.

Затем люди стянулись ко входу в Горизбирком, где Галкина вместе с остальными скандировала «Позор!». Вскоре ее задержали полицейские и увезли, по предварительной информации, в отдел.

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«Фонтанка» рассказывала об одном из главных скандалов нынешних выборов. Ольга Галкина, уверенно лидировавшая в гонке за место в ЗакСе, неожиданно потеряла первое место после исчезновения нескольких комиссий в Московском районе и их появления позже с протоколами, которые позволили выйти в лидеры представителю ЛДПР Андрею Малкову. Подробности читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

AndrewBarsik
Ветераны советской милиции на пенсии, встречаясь, вспоминают как ловили воров и убийц. Нынешние каратели будут вспоминать как били детей на митингах и помогали ворам красть голоса на псевдо-выборах.
DimDimych
Думаю, что из этого гадюшника надо просто уезжать. У кого есть голова давно сваливают. Как дурак до 2008г думал, что у нас все хорошо, наконец страна вылезла из совка, в 2012 закрались некоторые сомнения. Сейчас понял какую ошибку совершил. Наверное тоже поеду. Нечего тут делать, и не из-за этих пере-недо-депутатов, они везде одинаковые, во всех странах, а из-за народа, который их реально выбирает.
Валерий Мазнев
Три ХА-ХА! А она что думала- все по чесноку будет? На месте полицаев я отправил бы ее на психиатрическую экспертизу......
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