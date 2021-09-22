Стал известен список депутатов нового Законодательного собрания Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия ночью с 21 на 22 сентября подвела итоги выборов в законодательное собрание Петербурга. «Фонтанка» публикует список новых депутатов.
Фракция партии «Единая Россия»:
городская часть списка:
Аникин Алексей Геннадьевич
Мельникова Анастасия Рюриковна
Бельский Александр Николаевич
Кутепов Андрей Викторович
Крупник Павел Анатольевич
Территориальные группы:
Гладунов Юрий Николаевич (Региональная группа кандидатов № 3)
Беликов Всеволод Федорович (Региональная группа кандидатов № 9)
Соловьев Антон Владимирович (Региональная группа кандидатов № 15)
Цивилёв Алексей Николаевич (Региональная группа кандидатов № 17)
Рудаков Антон Юрьевич (Региональная группа кандидатов № 23)
Милюта Олег Эдвардович (Региональная группа кандидатов № 25)
Округа:
Астахова Наталия Владимировна (Одномандатный избирательный округ № 1)
Ржаненков Александр Николаевич (Одномандатный избирательный округ № 2)
Чебыкин Константин Александрович (Одномандатный избирательный округ № 4)
Рахова Елена Алексеевна (Одномандатный избирательный округ № 7)
Кущак Александр Иванович (Одномандатный избирательный округ № 8)
Высоцкий Игорь Владимирович (Одномандатный избирательный округ № 9)
Ходосок Александр Владимирович (Одномандатный избирательный округ № 10)
Гарнец Валерий Николаевич (Одномандатный избирательный округ № 11)
Бондаренко Николай Леонидович (Одномандатный избирательный округ № 12)
Горшечников Андрей Алексеевич (Одномандатный избирательный округ № 13)
Рябоконь Андрей Алексеевич (Одномандатный избирательный округ № 15)
Четырбок Денис Александрович (Одномандатный избирательный округ № 17)
Далматов Алексей Анатольевич (Одномандатный избирательный округ № 18)
Барышников Михаил Иванович (Одномандатный избирательный округ № 19)
Макаров Алексей Алексеевич (Одномандатный избирательный округ № 20)
Егорова Любовь Ивановна (Одномандатный избирательный округ № 22)
Авдеев Юрий Васильевич (Одномандатный избирательный округ № 23)
Киселева Елена Юрьевна (Одномандатный избирательный округ № 25)
Фракция партии КПРФ:
Городская часть списка:
Кононенко Роман Игоревич
Бороденчик Вячеслав Иванович
Рассудов Александр Николаевич
Дмитриев Дмитрий Владимирович (Региональная группа кандидатов № 14)
Зверев Борис Александрович (Региональная группа кандидатов № 22)
Зинчук Алексей Валерьевич (Одномандатный избирательный округ № 14)
Иванова Ирина Владимировна (Одномандатный избирательный округ № 5)
Фракция партии «Справедливой России»:
Городская часть списка:
Шишкина Марина Анатольевна
Нилов Олег Анатольевич (вероятно, откажется, тогда мандат получит Новиков Александр Иванович)
Драпеко Елена Григорьевна (вероятно, откажется, тогда мандат получит Менделеева Любовь Юрьевна)
Алескеров Андрей Энверович (Одномандатный избирательный округ № 16)
Амосов Михаил Иванович (Одномандатный избирательный округ № 6)
Фракция партии «Новые люди»:
Избраны по списку:
Герасина Ольга Вячеславовна
Панов Дмитрий Вячеславович
Избран по округу
Павлов Дмитрий Геннадьевич (Одномандатный избирательный округ № 24)
Фракция партии ЛДПР:
Жириновский Владимир Вольфович (вероятней всего, откажется, тогда — Иткин Павел Михайлович)
Ломакин Юрий Николаевич
Малков Андрей Витальевич (Одномандатный избирательный округ № 21)
Фракция партии «Яблоко»:
Вишневский Борис Лазаревич
Шишлов Александр Владимирович
Самовыдвиженка:
Лыбанева Марина Вячеславовна (Одномандатный избирательный округ № 3)