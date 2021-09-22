FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
73.21р85.86р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
13
Печать

Майору Федорову не простили победу над избирательной урной. Полицейский уволен из органов

Полицейского, устроившего погром на петербургском избирательном участке, уволили из МВД

Начальник петербургского главка Роман Плугин подписал приказ об увольнении Михаила Федорова из органов. В выходные тот устроил самый яркий перформанс прошедших выборов.

По данным «Фонтанки», приказ подписан 20 сентября. Фабула понятна и знакома читателям: майор Федоров, будучи председателем участковой избирательной комиссии № 803, что на бульваре Новаторов, вместе с еще одним членом УИК Хорошевым сорвали пломбы с урны, разбили ее и разбросали бюллетени по помещению. Старший лейтенант полиции, охранявший участок, пытался пресечь происходящее, но на его замечания буйная пара не реагировала. После обоих увезли в наручниках.

Проведенная проверка показала очевидное: названные действия повлекли нарушение избирательных прав граждан, нанесли ущерб авторитету органов госвласти, а также приобрели общественный резонанс (в том числе на «Фонтанке»). Они восприняты как порочащие честь сотрудника органов внутренних дел. С Михаилом Федоровым, старшим уполномоченным группы по борьбе с преступлениями, связанными с несовершеннолетними, приказано расторгнуть контракт после 13 лет службы.

Напомним, результаты голосования на 803-м участке после погрома признали недействительными, а по факту произошедшего возбудили первое для этой кампании уголовное дело. О том, какая электоральная интрига скрывается за неожиданным всплеском активности Федорова, читайте в материале «Фонтанки».

17–19 сентября в Петербурге проходили выборы в ЗакС и, как по всей стране, в Госдуму. Минувшей ночью Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела итоги голосования по Законодательному собранию. «Фонтанка» публиковала новый список депутатов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

VF812
тема о том, как за полтос потерять перспективу на пенсию
AP-SPb
А вроде бы пару дней назад был капитаном :) Видимо из серии "за то, что стало достоянием общественности уволить, за все остальное присвоить внеочередное и через месяцок восстановить" :)))
***_555
Уголовка же будет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний