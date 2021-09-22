Майору Федорову не простили победу над избирательной урной. Полицейский уволен из органов

По данным «Фонтанки», приказ подписан 20 сентября. Фабула понятна и знакома читателям: майор Федоров, будучи председателем участковой избирательной комиссии № 803 , что на бульваре Новаторов, вместе с еще одним членом УИК Хорошевым сорвали пломбы с урны, разбили ее и разбросали бюллетени по помещению. Старший лейтенант полиции, охранявший участок, пытался пресечь происходящее, но на его замечания буйная пара не реагировала. После обоих увезли в наручниках.



Проведенная проверка показала очевидное: названные действия повлекли нарушение избирательных прав граждан, нанесли ущерб авторитету органов госвласти, а также приобрели общественный резонанс (в том числе на «Фонтанке»). Они восприняты как порочащие честь сотрудника органов внутренних дел. С Михаилом Федоровым, старшим уполномоченным группы по борьбе с преступлениями, связанными с несовершеннолетними, приказано расторгнуть контракт после 13 лет службы.

