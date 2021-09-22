Майору Федорову не простили победу над избирательной урной. Полицейский уволен из органов

По данным «Фонтанки», приказ подписан 20 сентября. Фабула понятна и знакома читателям: майор Федоров, будучи председателем участковой избирательной комиссии
Проведенная проверка показала очевидное: названные действия повлекли нарушение избирательных прав граждан, нанесли ущерб авторитету органов госвласти, а также приобрели общественный резонанс (в том числе на «Фонтанке»). Они восприняты как порочащие честь сотрудника органов внутренних дел. С Михаилом Федоровым, старшим уполномоченным группы по борьбе с преступлениями, связанными с несовершеннолетними, приказано расторгнуть контракт после 13 лет службы.
Напомним, результаты голосования на 803-м участке после погрома признали недействительными, а по факту произошедшего возбудили первое для этой кампании уголовное дело. О том, какая электоральная интрига скрывается за неожиданным всплеском активности Федорова, читайте в материале «Фонтанки».
17–19 сентября в Петербурге проходили выборы в ЗакС и, как по всей стране, в Госдуму. Минувшей ночью Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела итоги голосования по Законодательному собранию. «Фонтанка» публиковала новый список депутатов.