20 сентября, в 19-ю годовщину гибели актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, в Сети появился первый трейлер документального фильма «Нас других не будет».



В фильме-посвящении погибшему артисту зрители впервые увидят не выходившие ранее интервью Сергея Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» сделали актера знаменитым. Кинохроники покажут жизнь артиста вне кадра, его отношения с коллегами, расскажут, как он жил и работал.



Фильм снял документалист Петр Шепотинник, ранее снявший фильмы о Евгении Миронове, Юрии Любимове, и картину «Хуциев. Мотор идет», удостоенную премии «Ника».