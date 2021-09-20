20 сентября, в 19-ю годовщину гибели актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, в Сети появился первый трейлер документального фильма «Нас других не будет».
В фильме-посвящении погибшему артисту зрители впервые увидят не выходившие ранее интервью Сергея Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» сделали актера знаменитым. Кинохроники покажут жизнь артиста вне кадра, его отношения с коллегами, расскажут, как он жил и работал.
Фильм снял документалист Петр Шепотинник, ранее снявший фильмы о Евгении Миронове, Юрии Любимове, и картину «Хуциев. Мотор идет», удостоенную премии «Ника».
Автор: Planeta Inform/YouTube
Российская премьера ленты «Нас других не будет» состоялась 18 сентября на торжественной церемонии открытия 32-го кинофестиваля «Кинотавр». В ограниченный прокат фильм выходит с 7 октября.
В сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье сорвался со скалы под силой собственной тяжести ледник Колка. В результате катастрофы погибли и пропали без вести 125 человек, в том числе съемочная группа с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим. Они снимали в ущелье художественный фильм «Связной» — философско-мистическую притчу о жизни двух друзей. Тела Сергея Бодрова и членов его съемочной группы не нашли.