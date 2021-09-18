18 сентября в Сочи открытся 32-й фестиваль «Кинотавр». В этот раз он вновь из-за коронавируса пройдет в формате делового форума. На торжественной церемонии открытия выступила певица Манижа. Также прошло первое награждение: петербургского кинопродюсера Сергея Сельянова отметили за уникальное чутье и поддержку российских талантов. Фильмом открытия стала картина Петра Шепотинника «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем.

Всего в основном конкурсе представлено 15 картин. «Владивосток» Антона Борматова рассказывает о молодом человеке, случайно совершившем преступление и теперь, «в бегах», влюбившемся. «Герда» Натальи Кудряшовой — о студентке Лере, ведущей из-за нужды в семье вторую жизнь ночной танцовщицы. «День мертвых» — кинорежиссерский дебют Виктора Рыжакова — о путешествии сына с матерью по кладбищам в родительскую субботу. «Дунай» Любови Мульменко — о девушке Наде, поехавшей искать внутренней свободы и любви в Белград.

Также в основном конкурсе — фильм-участник прошедшего Венецинаского кинофестиваля «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. «Медея» Александра Зельдовича — о женщине, ищущей мести. Герой фильмы «Молоко птицы» Евгения Марьяна живет в Приднестровье, и его тяжелую жизнь меняет Страстная неделя. «Море волнуется раз» — фильм Николая Хомерики о паре, поселившейся в лесу и встретившей там… самих себя. Героиня картины Григория Добрыгина «На близком расстоянии» — актриса, поселившая у себя мигранта в разгар пандемии. В картине Лены Ланских «Ничья» показана жизнь девочки-подростка в уральском городке.



Один из фаворитов фестиваля — «Нуучча» Владимира Мункуева — якутское кино, уже получившее Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах. Роман Васьянов представил экранизацию романа Алексея Иванова «Общага-на-крови», действие которого разворачивается в 1984 году. Героиня фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» выходит из тюрьмы и пытается забрать у бабушки свою дочь. Фильм Евгения Григорьева «Подельники» основан на реальных событиях: мальчик расследует убийство своего отца. Наконец, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна — ностальгическая лента о приключениях в Москве 1976 года.

