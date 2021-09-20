В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию «Эмми». Как сообщает издание Variety, «лучшим драматическим сериалом» стала британская драма о королеве Елизавете II «Корона», четвертый сезон которой с успехом прошел на Netflix. Лучшими актерами драматического сериала признали исполнителей главных ролей Оливию Колман и Джоша О’Коннора. Всего сериал собрал 11 статуэток «Эмми».

«Корону» считают одним из самых дорогих сериалов, масштабные съемки одного эпизода обходились в 5 миллионов долларов. Сценаристом и продюсером проекта является Питер Морган, который к теме британской королевской семьи возвращался уже не раз. Он исследовал личность Елизаветы II в фильме «Королева» (картина принесла «Оскар» исполнительнице главной роли Хелен Миррен) и создал пьесу «Аудиенция» о встречах Елизаветы II с премьер-министрами.

Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо». Главную роль простака — тренера по американскому футболу, которого наняли в надежде, что он развалит футбольный клуб, сыграл Джейсон Судейкис — ему дали «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, отметив также актеров второго плана.

«Лучшим мини-сериалом» признали «Ход королевы», нашумевшую драму о девушке-гроссмейстере. Консультантом сериала был Гарри Каспаров — что не уберегло проект от судебной тяжбы: на днях стало известно, что на Netflix подает в суд гроссмейстер из Грузии Нона Гаприндашвили. «Ход королевы» уже получил в этом году два «Золотых глобуса».

Masterful! A huge congrats to The Queen's Gambit (@netflix) on its win for Outstanding Limited Or Anthology Series! #Emmys #Emmys2021 pic.twitter.com/TdvgK6K5Zm — Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2021

Статуэтку за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт, сыгравшая в сериале «Хитрости» пожилую стендапершу, которая нанимает молодого комика, чтобы он освежил ее репертуар.

Лучшим исполнителем мужской роли в мини-сериале стал Юэн Макгрегор. «Эмми» он получил за биографическую роль модельера Роя Холстона, который определил направление американской женской моды 1970-х годов.

