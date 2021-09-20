В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию «Эмми». Как сообщает издание Variety, «лучшим драматическим сериалом» стала британская драма о королеве Елизавете II «Корона», четвертый сезон которой с успехом прошел на Netflix. Лучшими актерами драматического сериала признали исполнителей главных ролей Оливию Колман и Джоша О’Коннора. Всего сериал собрал 11 статуэток «Эмми».
«Корону» считают одним из самых дорогих сериалов, масштабные съемки одного эпизода обходились в 5 миллионов долларов. Сценаристом и продюсером проекта является Питер Морган, который к теме британской королевской семьи возвращался уже не раз. Он исследовал личность Елизаветы II в фильме «Королева» (картина принесла «Оскар» исполнительнице главной роли Хелен Миррен) и создал пьесу «Аудиенция» о встречах Елизаветы II с премьер-министрами.
It's been a golden night for @TheCrownNetflix, including @JoshOConnor15, who took home his first #Emmy for his role as Prince Charles! #Emmys #Emmys2021 pic.twitter.com/kHk0yoE20T— Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2021
Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо». Главную роль простака — тренера по американскому футболу, которого наняли в надежде, что он развалит футбольный клуб, сыграл Джейсон Судейкис — ему дали «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, отметив также актеров второго плана.
«Лучшим мини-сериалом» признали «Ход королевы», нашумевшую драму о девушке-гроссмейстере. Консультантом сериала был Гарри Каспаров — что не уберегло проект от судебной тяжбы: на днях стало известно, что на Netflix подает в суд гроссмейстер из Грузии Нона Гаприндашвили. «Ход королевы» уже получил в этом году два «Золотых глобуса».
Masterful! A huge congrats to The Queen's Gambit (@netflix) on its win for Outstanding Limited Or Anthology Series! #Emmys #Emmys2021 pic.twitter.com/TdvgK6K5Zm— Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2021
Статуэтку за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт, сыгравшая в сериале «Хитрости» пожилую стендапершу, которая нанимает молодого комика, чтобы он освежил ее репертуар.
Лучшим исполнителем мужской роли в мини-сериале стал Юэн Макгрегор. «Эмми» он получил за биографическую роль модельера Роя Холстона, который определил направление американской женской моды 1970-х годов.
Несколько статуэток за актерскую игру получил мини-сериал «Мейр из Исттауна». Кейт Уинслет стала обладательницей «Эмми» за роль детектива в провинциальном городке, где совершено убийство девушки-подростка. Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Эван Питерс — он исполнил в сериале роль молодого напарника Мейр, а награду за лучшую женскую роль второго плана взяла Джулианна Николсон, в «Мейр из Исттауна» она сыграла подругу главной героини, которая хранит от правосудия страшные семейные тайны.