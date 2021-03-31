11 лучших телесериалов апреля: выбор «Фонтанки»

«Фонтанка» выбрала 11 лучших телесериалов апреля 2021-го.

Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться







Happy End

Первый российский сериал про мир Webcam, 18+

Где/когда: more.tv — с 1 апреля 2021 года

Отечественный онлайн-сервис more.tv начинает апрель ударно — сразу с премьеры 8-серийного откровенного проекта — дебютного сериала актёра, режиссёра и выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Сангаджиева и продюсеров нашумевшего «Психа». «Happy End» — первый игровой российский проект, в котором подробно освещена популярная во всём мире сфера Webcam. В центре сюжета — двое молодых людей, Лера и Влад, которые вынуждены покинуть родной город и бежать в столицу. В Москве они окунаются в опасный и захватывающий мир Webcam- и порноиндустрии, вновь и вновь испытывая себя на прочность.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться







В процессе работы над проектом его создатели консультировались с представителями порноиндустрии, владельцами и звездами Webcam-площадок, стремясь добиться максимальной правдоподобности сюжета. Все эротические сцены были сняты при участии специальных интимных координаторов. Главные роли в сериале исполнили молодые актёры Лена Тронина и Денис Власенко. Также кастинг пополнили Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров, Александра Ребенок. Известная певица Manizha выступила на проекте в новой для себя роли саунд-продюсера.

«Игрушка для взрослых» / Made for Love

Лёгкий сай-фай про искусственные чувства, 18+

Где/когда: HBO Max — с 1 апреля 2021 года

Сюжет новой фантастической чёрной комедии завораживает сразу: жена IT-миллиардера узнаёт, что муж вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Это устройство позволяет отслеживать её местоположение, наблюдать за ней и даже рассказывает о её чувствах. Будучи не в силах больше жить с ним, женщина отправляется в бега.



Новый 8-серийный телепроект «Игрушка для взрослых», который в оригинале называется «Сделанная для любви», — это экранизация одноимённого бестселлера Алиссы Наттинг 2017 года. Адаптировал популярную книгу в телесериал сценарист и продюсер недавнего мини-сериала «Маньяк» Патрик Сомервилл. В главных ролях: Кристин Милиоти, Билли Магнуссен и Рэй Романо.



«Жуки»

Отечественная IT-комедия с деревенским душком, 16+

Где/когда: ТНТ — с 5 апреля 2021 года

После двухлетнего перерыва возвращаются «Жуки» — сериал о трёх талантливых айтишниках, которые совмещают альтернативную службу в глухой деревне с делом своей жизни: разработкой уникального приложения для знакомств, сулящего им большие деньги. Новый сезон обещает не просто вернуть поклонников сериала в вечно солнечную и душевную деревню Жуки под Саратовом, но и новое развитие: в истории появятся свежие лица. В главных ролях по-прежнему Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Вячеслав Чепурченко и Игорь Верник.



«Бунтарка» / Rebel

Эрин Брокович возвращается в новой ипостаси



Где/когда: ABC — с 8 апреля 2021 года

Телеканал ABC неожиданно решил вернуть на телеэкраны историю про Эрин Брокович — знаменитую американскую правозащитницу, боровшуюся за права жителей сообщества Хинкли в Калифорнии против корпорации «Pacific Gas and Electric Company», загрязнявшей грунтовые воды города хромом, вызывавшим онкологические заболевания. 20 лет назад в байопике «Эрин Брокович» главную роль сыграла Джулия Робертс (и получила за неё «Оскар»), а режиссёром выступил сам Стивен Содерберг. Новая криминальная драма «Бунтарка» рассказывает историю адвоката и экоактивистки Энни (Бунтарки) Белло, в основу образа которой и легла история Эрин Брокович, — ее сыграла Кэти Сагал, звезда культового ситкома из 80-х «Женаты и с детьми». Сериал придумала создательница процедурала «Пожарная часть 19» Криста Вернофф, компанию Кэти Сагал составили Джон Корбетт и Джеймс Лежер. Ну а сама Эрин Брокович выступила исполнительным продюсером шоу.





«Они» / Them

Расистский хоррор про Лос-Анджелес середины прошлого века



Где/когда: Amazon Prime Video — с 9 апреля 2021 года

Стрим-сервис Amazon Prime Video решил себе сделать персональную хоррор-антологию и назвал её «Они». Авторами выступили сценарист-дебютант Литтл Марвин и продюсер Лина Уэйте. «Они», как и «Американская история ужасов», будет выходить в формате — каждый новый сезон про новую историю. Первый сезон назвали по-библейски «Завет», и он, естественно, будет посвящён расизму. В 1953 году чернокожая семья Альфреда и Лаки Эмори переезжает в белый пригород Лос-Анджелеса, где сталкивается с ненавистью не только реальной, но и сверхъестественной. В ролях: Дебора Айоринде, Эшли Томас, Элисон Пилл, Шахади Райт Джозеф и Райан Квантен.

Amazon уже продлил «Они» на 2-й сезон, так что можно спокойно начинать смотреть.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться









«Невероятные» / The Nevers

Феминистское фэнтези про викторианский Лондон, 18+

Где/когда: HBO — с 11 апреля 2021 года

Не все свои новинки медиаимперия HBO сливает на свой же стрим-сервис HBO Max — есть и кое-что оригинальное в обычном старомодном кабельном эфире. Например, новый драматический сериал про женщин с суперспособностями, живущих в викторианском Лондоне. Проект придумал и снял Джосс Уидон, создатель культового вампирского сериала прошлого — «Баффи — истребительница вампиров». Уидон давненько ничего не снимал, последний раз его видели в режиссёрском кресле «Агентов «Щ.И.Т.» аж в 2013-м, не говоря уже о «Кукольном доме» 10-летней давности. Но и с «Невероятными» Уидон так и не успел полноценно вернуться в кинопроизводство: на стадии начала съёмок и дальнейшего производства на него посыпались обвинения в харассменте, и его быстро заменили на британскую сценаристку Филиппу Гослетт. Потом началась пандемия и сериал начал активно буксовать, в итоге сняли только 6 серий, которые и покажут в середине апреля.



Итак, во всеми любимом викторианском Лондоне зарождается прогрессивная женская мысль из «Одарённых». Амалия Тру, таинственная и весьма сообразительная вдова, и её подруга Пенанс Эдейр, блестящая молодая изобретательница, создают вокруг себя сообщество для того, чтобы сражаться со сверхъестественными (и не только) существами. В ролях задействованы: Лора Доннелли, Энн Скелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Ник Фрост и Бен Чаплин.



«Швабра»

Детектив про школьную математичку Швабру

Где/когда: «ТВ-3» — с 12 апреля 2021 года

Российский телеканал «ТВ-3» тоже пытается быть модным и показывать прогрессивные телесериалы. В день 60-летия первого полёта человека в космос он запустит в свой телеэфир «Швабру», детективный сериал с Александрой Ребенок в роли школьной математички Анны Николаевны Швабриной, которую ученики за глаза зовут просто Шваброй. Она — гений математики, которая предпочла Нобелевской премии работу в школе, но оказывается вовлечена в расследование серийных убийств: сперва как главная подозреваемая, а затем — как напарник капитана Вершинина. Математика помогает ей предсказать поведение преступника и даже определить место совершения следующего убийства. Вжиться в образ Александре Ребенок помогала одна из легенд математики Наталья Берлова — единственная за 800-летнюю историю Кембриджского университета женщина — полный профессор математики, которая в последние годы также возглавляла лабораторию в Сколково.



Фото: кадр из сериала Поделиться Поделиться







«Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown

Криминальная драма про храбрую Кейт Уинслет, 18+

Где/когда: HBO — с 18 апреля 2021 года

В чём HBO никогда не было равных, так это в мини-сериалах: середина апреля принесёт нам многообещающую новинку в виде 7-серийного криминального сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Сценарий истории про Мейр Шиэн — женщину-детектива из маленького городка в Пенсильвании, расследующую местное убийство, пока её личная жизнь рушится, — написал Брэд Ингелсби, подаривший миру скрипт к недавней спортивной драме «Вне игры» с Беном Аффлеком. Новый мини-сериал интересен ещё и тем, что Кейт Уинслет уже лет 10 как не появлялась в телепроектах. Причем вернулась она на ТВ вместе со своим старинным другом и напарником по многим фильмам и телесериалам Гаем Пирсом. Компанию актёрам в новом шоу составили Джулианна Николсон, Джин Смарт и Эван Питерс. Режиссёр — Крэйг Зобел, снявший недавнюю скандальную картину «Охота».



«Тень и кость» / Shadow and Bone

Экранизация знаменитой книги про сверхлюдей

Где/когда: Netflix — с 23 апреля 2021 года

Netflix тоже не собирается сидеть в сторонке и приготовил мощную премьеру — фэнтези-сериал «Тень и кость». Это экранизация популярной книжной серии американской писательницы Ли Бардуго «Гришаверс», включающей бестселлеры «Тень и кость» и «Шестёрка Воронов». Адаптацию дебютной книги «Тень и кость» 2012 года для Netflix сделали Эрик Хайссерер (сценарист хоррора «Птичий короб» с Сандрой Буллок) и Шон Леви, один из продюсеров «Очень странных дел». Если вы не совсем в теме литературного первоисточника, тогда приготовьтесь насладиться эпичным фэнтези, основанным на русской мифологии (кстати, «Гришаверс» происходит от имени Гриша, а в самой книге гриши — носители магии). Сама Бардуго называет свою серию «фантазией, основанной на эстетике, культуре, политике и социальной структуре России начала XIX века». Автор объясняет свой интерес к этому периоду в жизни России тем, что «образы, которые ассоциируются с русской культурой и историей, обладают огромной силой, это крайности красоты и жестокости». Что касается сюжета: в мире, разделённом на две части барьером, девушка-солдат обнаруживает в себе магию, которая может объединить страну. Но только темные силы не дремлют: бандиты, воры, убийцы тоже в деле, и для выживания потребуется намного больше, чем просто магия. В главных ролях Джесси Мей Ли и Бен Барнс.

«Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale

Борьба за свободу в тоталитарном Галааде продолжается

Где/когда: Hulu — с 28 апреля 2021 года

В конце апреля доберётся до своих подписчиков и свежий, 4-й сезон мегафеминистского рупора наших дней — драмы «Рассказ служанки». Джун, ставшей лидером сопротивления, придётся вновь бороться и рисковать, встречая новые препятствия — все в тех же белом колпаке и красном пальто. Из нового: в кастинге 4-го сезона «Рассказа служанки» прибавление в лице Маккенны Грейс. И к слову, сериал уже продлён на 5-й сезон.



«Берег москитов» / «The Mosquito Coast»

Приключенческая драма с Джастином Теру

Где/когда: Apple TV+ — 30 апреля 2021 года

Последний день апреля принесёт нам и новый приключенческий телесериал на VOD-платформе Apple TV+. Джастин Теру, бывший супруг Дженнифер Энистон, возглавил каст новой экранизации романа «Берег москитов», который, кстати, написал его дядя — американский писатель Пол Теру 40 лет назад. По мотивам произведения ещё в 1986 году был снят фильм с Харрисоном Фордом в главной роли. Новую телеадаптацию образца 2021 года придумали создатель «Лютера» Нил Кросс и сценарист Тим Бисселл. Напомним, что сюжет строится вокруг Элли Фокса, который в погоне за мечтой убраться подальше от цивилизации и поселиться в райских джунглях садится на корабль вместе с женой и детьми и высаживается на Берег москитов. Но вместо рая их там ждет лишь борьба за выживание. Первые 2 серии нового «Берега москитов» снял сам Руперт Уайатт, режиссёр экшен-боевика «Восстание планеты обезьян». В ролях помимо Джастина Теру — Мелисса Джордж и Гэбриел Бейтман.





Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

