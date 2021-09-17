Гроссмейстер из Грузии подала в суд на Netflix из-за «Хода королевы»

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд в США на компанию Netflix из-за реплики в ее сериале «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой. Как 17 сентября рассказал ТАСС, в одном из эпизодов закадрового текста говорится, что Гаприндашвили якобы никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.
Кроме того, истицу оскорбило то, что она названа «русской шахматисткой». Общую сумму ущерба она оценила в 5 миллионов долларов.
Адвокат шахматистки пояснил, что иск начал готовиться сразу после выхода сериала. Действие упомянутого эпизода относится к 1968 году, и к тому времени Гаприндашвили сыграла более чем с 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем.
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди на западе Грузии. Стала пятой в истории шахмат чемпионкой мира и первым международным гроссмейстером среди женщин (1976). Пятикратная чемпионка СССР, первая обладательница «Шахматного Оскара» (1982).
Шахматный сериал Скотта Фрэнка и «Нетфликса» «Ход королевы» (The Queen's Gambit, экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса) стал главной сенсацией среди сериалов 2020 года и резко поднял в мире интерес к шахматам. На престижной премии «Золотой глобус» он был признан лучшим мини-сериалом, а Аня Тейлор-Джой — лучшей актрисой в своей номинации.