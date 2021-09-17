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Гроссмейстер из Грузии подала в суд на Netflix из-за «Хода королевы»

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд в США на компанию Netflix из-за реплики в ее сериале «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой. Как 17 сентября рассказал ТАСС, в одном из эпизодов закадрового текста говорится, что Гаприндашвили якобы никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.

Кроме того, истицу оскорбило то, что она названа «русской шахматисткой». Общую сумму ущерба она оценила в 5 миллионов долларов.

Адвокат шахматистки пояснил, что иск начал готовиться сразу после выхода сериала. Действие упомянутого эпизода относится к 1968 году, и к тому времени Гаприндашвили сыграла более чем с 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем.

Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди на западе Грузии. Стала пятой в истории шахмат чемпионкой мира и первым международным гроссмейстером среди женщин (1976). Пятикратная чемпионка СССР, первая обладательница «Шахматного Оскара» (1982).

Шахматный сериал Скотта Фрэнка и «Нетфликса» «Ход королевы» (The Queen's Gambit, экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса) стал главной сенсацией среди сериалов 2020 года и резко поднял в мире интерес к шахматам. На престижной премии «Золотой глобус» он был признан лучшим мини-сериалом, а Аня Тейлор-Джой — лучшей актрисой в своей номинации.

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Комментарии (1)

260602101
Всегда Нону уважал, а она стала как разные обнулевые... Фильм то очень качественный и СССР показан достойно, редкость для Голливуда.
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